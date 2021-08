Jerzy Dudek pojawi się w FIFA 2022. Pierwszy polski akcent w Bohaterach FUT

EA Sports Polska potwierdza plotki o kolejnym Bohaterze FUT w FIFA 2022. Jest nim polski bramkarz Jerzy Dudek, były goalkeeper reprezentacji Polski, Liverpoolu, a także Realu Madryt.

Karta FUT Jerzego Dudka pojawi się w najnowszej odsłonie znanej piłkarskiej serii FIFA. Jest ona częścią nowej serii kart: Bohaterów FUT, czyli kart poświęconych wyjątkowym piłkarzom i ich niezapomnianym zagraniom na boisku. Dzięki temu mają oni specjalne zgranie ligowe (związane z ich piłkarskim wyczynem), dające zielone połączenie z dowolnym piłkarzem z tej samej ligi. Pozwala to na bardziej rozbudowaną kombinacje zespołów w trybie FUT.

Każda karta zawodnika należąca do Bohaterów FUT w FIFA 2022 ma przypominać o legendarnych chwilach w piłkarskiej historii. W przypadku Polaka chodzi o słynny finał Ligi Mistrzów z 2005 roku, kiedy to jego parady bramkarskie przyczyniły się do zwycięstwa Liverpoolu. Oprócz Jerzego Dudka w grze pojawią się karty z serii min. Mario Gomeza, Robbiego Keane’a, czy Larsa Rickena.

Jego niesamowity wyczyn w niezapomnianym finale Ligi Mistrzów w 2005 r. pamięta cały futbolowy świat. 🇵🇱🙌 Jerzy Dudek dołącza do grona Bohaterów #FUT w grze #FIFA22! https://t.co/xMNmX7gSSm pic.twitter.com/mGTkBhMk89 — EA SPORTS Polska (@easportspl) August 8, 2021

FIFA 2022 to kontynuacja serii sportowej z footballem w roli głównej, której premiera planowana jest na 1 października bieżącego roku. Oprócz aktualizacji składów oraz odświeżenia trybu VOLTA, w produkcji zaimplementowano nową technologię Hypermotion. Ma ona na celu poprawę boiskowej inteligencji piłkarzy, ale także zastosowania nowych realistycznych animacji zawodników. Niestety wspomniana technologia będzie dostępna wyłącznie na konsolach najnowszej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Gra wyjdzie na wcześniej wspomniane konsole, a także PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.