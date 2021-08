FIFA 22 ze świetną nowością w Pro Clubs. Na murawę wchodzą piłkarki

Graczy w FIFA 22 czeka spora zmiana w trybie Pro Clubs. W najnowszej odsłonie serii piłkarki będą mogły stanąć na murawie wraz z piłkarzami w ramach meczy mieszanych.

Electronic Arts w ostatnim czasie nie pozostawia chwili wytchnienia. Praktycznie nie ma tygodnia, by w mediach nie pojawiały się nowe informacje na temat nadchodzącej odsłony gry o piłce nożnej. Tym razem fani serii otrzymają możliwość stworzenia zawodniczki, która weźmie udział w meczach mieszanych 11 vs 11 – o czym informuje zagraniczny Eurogamer. Jest to miła nowość, która powinna się spodobać wielu fanom serii. Czy zwiastuje to nadejście kobiecej ligi?

Electronic Arts nie zdradziło informacji, aby w FIFA 22 miały zadebiutować kobiety w jeszcze innych trybach. Wielu graczy chciałoby zobaczyć w serii nareszcie np. kluby z FA Women’s Super League. Nawiązanie odpowiedniej współpracy z organizacjami sportowymi w tej sprawie na pewno jest procesem czasochłonnym, dlatego nie zdziwię się, jeżeli i w tym roku nie otrzymamy trybu opartego jedynie o rozgrywki w prawdziwych składach kobiecych w grze.

Premierę najnowszej FIFA-y zaplanowano na 21 października 2021 roku. Tytuł zadebiutuje na platformach takich jak PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 i Nintendo Switch.