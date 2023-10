Far Cry Multiplayer wycieka. Genialny setting, ale niepokojące założenia

O dwóch osobnych projektach Ubisoftu utrzymanych w ramach serii Far Cry pisaliśmy już wcześniej. Raz o tym, że gry powstają, a drugi raz o potencjalnie rewolucyjnej formule pełnoprawnej części uwielbianej serii. Ta, co ciekawe, ma nawet ukazać się na Nintendo Switch 2, potwierdzając, że będzie to faktycznie potężny sprzęt do grania.

Far Cry Multiplayer – nowe wieści

W każdym razie nieodżałowany Tom Henderson zabrał głos w sprawie projektu stanowiącego osobną, multiplayerową część cyklu. Ta aktualnie nosi kodową nazwę Project Maverick i niektóre pomysły sprawiają, że w pewien sposób nie mogę doczekać się gry.

Przyjmuje się, że projekt gry wieloosobowej Far Cry kilkakrotnie zmieniał swój zakres w ciągu kilkuletniego cyklu rozwoju, a Ubisoft jest obecnie nastawiony na strzelankę opartą na ekstrakcji, osadzoną w fikcyjnej scenerii Alaski o nazwie Alashnica. Fabuła gry ewoluuje wokół gracza, który zostaje zwabiony do regionu obietnicą wolności, tylko po to, by odkryć krainę chaosu, w której zaufanie między ludźmi praktycznie nie istnieje. – informuje insider na Insider-Gaming

Alaska wydaje mi się nie tylko dość pożądanych przez fanów (ale i przeze mnie!) settingiem, ale i takim, który jest niezwykle atrakcyjny. Potencjalnie pozwala na wiele, nawet w formule gry multiplayer. I choć brzmi to dobrze, muszę nieco ostudzić Wasz zapał. Tytuł, jak już zauważyliście w cytacie, jest extraction shooterem w stylu (zgaduję) Escape from Tarkov, Hunt: Showdown czy Maruaders. Niekoniecznie oznacza to złe wieści. W końcu mówimy o świetnych grach. Historia pokazała jednak, że trudno zrobić dobrego extraction shootera, który faktycznie utrzyma stałą liczbę graczy przez długi czas.

Zgodnie z prawdziwą modą Far Cry, gracze będą musieli przeszukiwać środowisko w poszukiwaniu zasobów, aby przetrwać. Zasoby obejmują zabijanie zwierząt w celu pozyskania skór do produkcji ekwipunku, znajdowanie chemikaliów do tworzenia gadżetów, zbieranie roślin w celu uzyskania środków medycznych oraz znajdowanie części broni i łusek do broni i amunicji. – brzmią nowe plotki

Kiedy premiera lub oficjalna zapowiedź?

W grze pojawi się specjalna „kryjówka”, gdzie będziemy mogli ulepszać i trzymać bronie. System permadeath ma odgrywać istotną rolę – wszystko, co zdobędziemy, przepada wraz z naszą postacią (oprócz wyposażenia w kryjówce). Ważne też będzie ulepszanie postaci za pomocą perków pozyskiwanych za kolejne poziomy wbijane w zamian za wykonywanie „wyzwań”.

Far Cry Multiplayer, jak twierdzi Henderson, nastawione jest na premierę w kwietniu 2025 roku. W fazę alfy wejdzie ponoć w pierwszej połowie 2024 roku. Istnieje więc spora szansa na to, że oficjalnie o grze usłyszymy już niebawem.