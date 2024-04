Serial Fallout już dostępny. To bardzo udana ekranizacja

Na platformie Amazon Prime pojawił się właśnie wyczekiwany serial Fallout, czyli ekranizacja kultowej gry. Wbrew wielu obawom, produkcja sprostała oczekiwaniom fanów i krytyków. Dotychczasowe recenzje i opublikowane oceny nie pozostawiają złudzeń — mamy do czynienia z naprawdę udaną produkcją, która zbiera świetne noty. Za co chwalony jest serial?

Serial Fallout już jest. Czy warto go obejrzeć?

Stało się. Wreszcie możemy obejrzeć serial Fallout, na który fani serii czekali od bardzo dawna. Wobec produkcji narosły nie tylko ogromne oczekiwania, ale i spore obawy. Niektóre głosy w sieci twierdziły, że produkcja może okazać się niebywałą klapą, ze względu na specyficzne podejście do materiału źródłowego, dobór postaci czy samą fabułę. Na całe szczęście tak się nie stało. No i mamy hit.

Aż 93% dziennikarzy z Rotten Tomatoes poleca serial, podczas gdy średnia ocen w serwisie Metacritic oscyluje w granicach 72 punktów na 100. To świetny znak do tego, aby zasiąść przed telewizorem i rozpocząć seans.

Wśród wielu recenzentów nie brak zachwytów nad tym, jak (prawie) idealna jest to adaptacja. Zdaniem niektórych, serial Fallout to wzór tego, jak powinny wyglądać growe uniwersa przenoszone na ekrany telewizorów i kin:

Fallout to nowy standard adaptacji gier wideo. Ten serial jest brutalny, zabawny, emocjonalny, epicki i po prostu niesamowity. Alex Maidy, sieć filmowa JoBlo

Serialową adaptację uwielbianej growej serii możecie obejrzeć już teraz na platformie Amazon Prime. Większość z was zapewne ma tam już konto i abonament — w końcu Prime Gaming regularnie dostarcza nam nowych gier za darmo, a także ciekawych dodatków. Jeżeli interesują was te okazjonalne perki, to więcej na temat darmówek z Amazona przeczytacie tutaj.

Źródło: Rotten Tomatoes