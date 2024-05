Nowe studio Activision w Warszawie. Stworzy zupełnie nową grę

Genialnie wieści dla polskiej branży gier. Activision poinformowało o otworzeniu nowego studia deweloperskiego w Warszawie. Elsewhere Entertainment może stać się ważnym graczem na rynku, bo nowy zespół będzie tworzył zupełnie nowe IP – i to w dodatku z segmentu AAA. Gra ma być produkcją przeznaczoną na konsole Xbox.

Activision otwiera nowe studio w Warszawie

Polska branża gamingowa nie ma absolutnie powodów do wstydu. Mamy w naszym kraju kilka rodzimych studiów deweloperskich, a idealnym przykładem jest oczywiście CD Projekt RED czy choćby Techland. Już jakiś czas temu zaczęło się mówić, że “Polska grami stoi” i twierdzenie to ma w sobie sporo prawdy. Teraz do grona twórców dołączy nowa ekipa i to taka, która otrzyma wsparcie od naprawdę dużej marki.

Mowa o Elsewhere Entertainment, czyli nowym zespole, którego otworzenie zapowiedziało Activision. Studio deweloperskie powstanie w Warszawie i w żadnym wypadku nie będzie stanowić pomniejszej filii ani nic z tego rodzaju. Ekipa ma mieć przed sobą poważne zadanie. Jak zapowiedziano, studio będzie odpowiedzialne za stworzenie nowej gry AAA na konsole Xbox, a sam tytuł ma “wykraczać poza granice gier”. Co to oznacza? Z pewnością mowa o wykreowaniu dużej marki, która poza grami będzie też napędzać np. sprzedaż gadżetów czy innych produktów, jak filmy, być może seriale czy nawet gry planszowe lub komiksy.

W skład nowego studia mają wejść branżowi weterani, którzy mają doświadczenie przy pracy nad takimi grami, jak choćby The Last of Us, Far Cry, Destiny czy Uncharted. Mówimy zatem o deweloperskiej śmietance, która otrzyma całkowitą niezależność — ze wsparciem i zasobami partnerskiej jednostki w Stanach Zjednoczonych.

Na razie nie wiadomo nic konkretnego o projekcie, który będą mieli przygotować. Wiele może stać się jasne podczas Xbox Games Showcase w przyszłym miesiącu. Być może wówczas otrzymamy swego rodzaju teaser nadchodzącej produkcji, jak i więcej informacji o samym Elsewhere.

Źródło: antyweb.pl