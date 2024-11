Fallout 4: Project Mojave anulowany! Ambitny projekt trafił do kosza

Pamiętacie Project Mojave, mod, który miał przenieść część pustkowia Mojave z Fallout: New Vegas do Fallout 4? Choć początkowo projekt zapowiadał się obiecująco, niestety został zawieszony. To złe wieści dla miłośników uniwersum, choć są nadal jakieś pozytywy. Mod wciąż jest dostępny do pobrania w aktualnej wersji.

Fallout 4: Project Mojave nie powstanie

Kolejni twórcy modów musieli odrzucić swój projekt. Jak podaje dsogaming.com, twórcy Fallout: Project Mojave zrezygnowali z dalszych prac nad modem. Liczba zadań i ogrom pracy wymagany do ukończenia projektu ewidentnie ich przytłoczył, co spowodowało podjęcie tej i tak niełatwej decyzji. Na szczęście udostępnili oni swego rodzaju wczesną i grywalną wersję.

Jeżeli interesuje was pobranie finalnej (choć nie ukończonej) wersji moda, to zrobicie to z poniższego linku:

Na szczęście nie wszystkie ambitne i ogromne mody do Fallouta 4 muszą zostać skasowane i porzucone. Idealnym przykładem jest ten przenoszący rozgrywkę do Londynu. Fallout: London doczekał się pełnej wersji, która jakiś czas temu została wydana na platformie GOG. Możecie pobrać go zupełnie za darmo. Sporo graczy już to zrobiło — modyfikacja przekroczyła próg 1 miliona pobrań. I zdecydowanie warto w to zagrać, bo działa genialnie i ma nawet podłożone głosy pod poszczególne postaci.

