Fallout: London z problemami. Niektórzy nie będą mogli zagrać

Już niedługo będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę w wyczekiwanym modzie do Fallouta 4. Chodzi oczywiście o Fallout: London, czyli niezwykle wyczekiwany fanowski projekt. Niestety, pojawiły się złe informacje. Okazuje się, że nowa modyfikacja nie będzie dostępna dla wszystkich graczy. Pojawiły się pewne kłopoty z dostępem do moda na niektórych launcherach…

Mod Fallout: London nie dla wszystkich graczy

Nadchodzący mod do gry Fallout 4, czyli Fallout: London to jeden z najbardziej wyczekiwanych projektów w popularnym uniwersum. Ogromna modyfikacja pozwoli nam zwiedzić postapokaliptyczny Londyn, zupełnie zmieniając scenerię gry, klimat i przede wszystkim dodając nową historię i setting. Skoro nie możemy doczekać się nowej gry z serii, to chociaż tak ogromna modyfikacja powinna nam zająć trochę czasu, prawda? Zdecydowanie tak — choć nie obędzie się bez problemów.

A te dotyczyć mają zgodności moda z niektórymi wersjami gry. Twórcy modyfikacji współpracują z platformą GOG w celu dystrybucji swojego dzieła. Te będzie dostępne dla graczy na PC — ale z pewnymi ograniczeniami. Okazuje się, że w moda nie zagrają gracze Fallouta 4 posiadający kopię gry z Epic Games Store.

Dlaczego? Powód jest prosty. Mod nie jest zgodny z najnowszą wersją gry po aktualizacji next-gen. A tak się składa, że Epic Games Store nie pozwala obecnie na cofanie wersji gry, czyli downgrade. Możliwe, że w przyszłości zostanie to naprawione, jednak obecnie część fanów będzie musiała obejść się smakiem.

Źródło: vg247.com