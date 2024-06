Darmowa lokacja do Fallout 4 już dostępna! Bazuje na prawdziwej wyspie

Fani gry Fallout 4 mają powód do radości! Popularna gra od Bethesdy otrzymała właśnie nową, darmową aktualizację, która wprowadza nowe zadania i lokację do eksploracji.

Twórcy modyfikacji na Nexus Mods przygotowali dla graczy niespodziankę w postaci dodatku „Boon Island”.

POBIERZE DARMOWĄ LOKALIZACJĘ DO FALLOUT 4

Nowa zawartość – Boon Island

„Boon Island” to zupełnie nowa lokacja w grze, oparta na rzeczywistej wyspie o tragicznej historii, położonej między Bostonem a Far Harbor. W nowym dodatku znajdziemy nie tylko w pełni udźwiękowione zadania, ale także odosobnioną osadę na wyspie, szczegółowo odwzorowane dno oceanu i wiele innych atrakcji.

Co czeka graczy?

Oprócz głównej miejscówki, mapa zawiera trzy mniejsze lokacje do odkrycia. Gracze będą mogli naprawiać zniszczone budynki i uczynić z nich swoje nowe domy. W trakcie eksploracji napotkają zmieniające się warunki pogodowe, będą mogli słuchać muzyki z wcześniejszych części Fallouta, co doda nostalgicznego uroku. W grze pojawi się również działająca łódź, a także dodatkowe zadanie poboczne, które z pewnością przyciągnie uwagę.

Historia wyspy Boon Island

Boon Island w rzeczywistości znajduje się w stanie Maine i jest znana z latarni morskiej oraz mrocznej przeszłości, pełnej katastrof morskich, plotek o kanibalizmie, pożarach, chorobach i burzach. Twórcy modyfikacji zadbali o to, by oddać klimat tego miejsca, korzystając z niestandardowych tekstur, modeli i mapy Pip-Boy.

Reakcje społeczności

Gracze z entuzjazmem przyjęli wiadomość o nowej modyfikacji. Boon Island to świetna okazja do ponownego zanurzenia się w świecie Fallouta 4 i odkrycia nowych tajemnic. Aktualizacja jest dostępna do pobrania za darmo na platformie Nexus Mods, gdzie cieszy się dużą popularnością wśród społeczności.

Źródło: Gamingbible, NexusMods