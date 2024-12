Pierwsze informacje o rozgrywce w Wiedźminie 4. Twórcy stawiają na różnorodność

Twórcy z CD Projekt RED nie chcą powtarzać tych samych systemów z Wiedźmina 3, zamiast tego łącząc ten świat i historię z możliwościami rodem z Cyberpunk 2077.

Wiedźmin 4 zaoferuje bardziej różnorodny gameplay

Wiedźmin 3: Dziki Gon to oczywiście wielkie RPG na potencjalnie nawet ponad 100 godzin. CD Projekt RED specjalizuje się w końcu w tym gatunku, od praktycznie samego początku dając graczom spore pole do popisu. W przypadku gry Wiedźmin 4 ma to być zauważalne jeszcze bardziej. W końcu pod niektórymi względami rozgrywka ma bardziej przypominać Cyberpunka 2077.

Chcemy, aby to gracz był na pierwszym miejscu. Chcemy dać do jego dyspozycji więcej narzędzi, aby mógł podążać za konsekwencjami nie tylko pod względem narracji, ale i rozgrywki. Pragniemy dać graczom więcej możliwości, aby mogli poczuć, że sami definiują swoje doświadczenie. – powiedział Sebastian Kalemba, reżyser gry, dla IGN

Takie podejście wynika przede wszystkim z obsadzenia w głównej roli Ciri. Nowa łowczyni potworów ma przede wszystkim dysponować szerszym wachlarzem umiejętności niż jej przybrany ojciec. Już na pierwszym zwiastunie mogliśmy zobaczyć, jak wykorzystuje swoją moc magiczną, w połączeniu ze znakami czy rynsztunkiem wiedźmina, w tym m.in. łańcuchem. W trzeciej części gracze mogli rozwijać Geralta na wiele różnych sposobów, lecz nie przekładało się to tak mocno na samo wykonywanie zadań. Wiedźmin 4 ma to zmienić.

Myślę, że rozgrywka [w Cyberpunk 2077 – dop. red] była bardziej zróżnicowana i pozwalała na większą swobodę, jeśli chodzi o tworzenie postaci i możliwość rozgrywania starć na swój sposób. – dodaje Kalemba

Twórcy starają się więc ulepszyć rozgrywkę w Wiedźminie 4, co wpłynie na sposób poznawania nowego świata. Wiadomo już, że mówimy o przeznaczonym dla pojedynczego gracza RPG-u osadzonego w otwartym świecie, więc to akurat się nie zmieni.

