Gracze zachwyceni „poprawioną” Ciri w zwiastunie Wiedźmina 4

Najwyraźniej jednak nie jest ona aż tak „inna”, bo wystarczy tylko porównać kilka ujęć, aby doskonale zdać sobie sprawę z tego, że postać kobiecej protagonistki mogła potencjalnie zostać zaprezentowana w złym świetle. To znaczy, złym jak dla kogo, ale przecież każdy pamięta burzę o „obrzydzenie” żeńskiej wiedźminki.

Wiedźmin 4 i „nowa” twarz Ciri?

Niedawno opublikowany materiał „zza kulis” szalenie popularnego i zaskakującego zwiastuna Wiedźmina 4 okazał się wygenerować zainteresowanie nie do końca w tych kwestiach, o które chodziło. Na Reddicie szybko pojawiły się posty w stylu „nowa twarz Ciri”, choć nie jest to do końca prawdą. Dość osobliwa ogniskowa obiektywu zniekształcająca perspektywę, oszczędność w kolorach i gra świateł i cieni mogły dla niektórych graczy spowodować wrażenie „dziwnej” twarzy protagonistki, ale nowy materiał dosłownie pokazuje ją w innym świetle, a nie na innym modelu.

Bo faktycznie na wideo da się zobaczyć Ciri w nieco innym wydaniu, choć nadal to kwestia rzeczy technicznych, niezwiązanych z samym modelem twarzy. Dość powiedzieć, że uważni internauci mają taką samą opinię i wyjaśniają to w komentarzach pod wieloma postami osób, które uważają, że CD Projekt RED zareagowało na wielkie kontrowersje.

Z drugiej strony twarz bohaterki zapewne i tak nie reprezentuje jej finalnej wersji. W Wiedźminie 1,2 a nawet i 3 nawet kluczowe postacie (Geralt czy nawet Yennefer) również mocno różniły się od zwiastunów. Dlatego nadal jakakolwiek burza jest… nieuzasadniona.

Źródło: YouTube