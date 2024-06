Czy gry mogą być aż tak piękne? Fable zachwyca wszystkich na nowych ujęciach

Czym innym jest oglądanie gry w akcji w formie gameplayu, a czym innym podziwianie screenów. W końcu w akcji niejedna produkcja może wyglądać “szałowo”, a gdy przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy sporo niedoskonałości czy problemów.

Fable zachwyciło graczy oprawą

Niedawna prezentacja Fable już mogła wywołać opad szczęki, ale Playground Games nie zwalnia. Niedawno na Xbox Store pojawiły się nowe obrazki z prezentowanego niedawno zwiastuna, więc możemy podziwiać grafikę w formie statycznej. I… no, cóż tu dużo mówić – jest równie pięknie. Produkcja zachwyca przywiązaniem do detali, ale przede wszystkim możemy skupić uwagę na dopracowanym oświetleniu. Gra zarówno w dzień, jak i w nocy, prezentuje się świetnie, głównie dzięki świetnej grze świateł i cieni.

Gracze w komentarzach również wydają się zachwyceni. Sporo internautów od dłuższego czasu nie może wyjść z podziwu, jak pięknie ta gra wygląda. Trudno im się dziwić, a nawet i sam Xbox zapowiada produkcję jako prawdziwą technologiczną rewolucję. Ba, nawet twórcy “śmiali się” z niedowiarków. Fable ma szansę na “poruszenie” branży, szczególnie w kontekście gier na konsolach.

Screeny z Fable zachwycają

Pięknie? No jasne! Oczywiście wszyscy musimy zachować zdrowy rozsądek i pamiętać o tym, iż są to nadal materiały promocyjne. One powstają przede wszystkim po to, aby sprzedać daną produkcję. Niby screeny wyciągnięto bezpośrednio z rozgrywki, ale nie zdziwiłbym się, gdyby i tak zostały choć delikatnie “muśnięte” pędzlem fałszu. Mimo wszystko oprawa i tak jest pierwsza klasa.

Na razie nie znamy daty premiery Fable. Gra, wierząc przeciekom, miałaby zadebiutować w drugiej połowie 2025 roku.

