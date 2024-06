W ramach wydarzenia Xbox Games Showcase odbył się pokaz nowej odsłony Fable. Kultowa seria powraca, otrzyma reboot i właśnie zobaczyliśmy najnowszy trailer. Trzeba przyznać, że gra prezentuje się na nim baśniowo, wspaniale i naprawdę cudownie. Zdecydowanie jest na co czekać!

Nowe Fable. W tej grze można się zakochać

Kojarzycie ekipę ze studia Playground Games? To ci ludzie, którzy od lat przygotowują serię Forza Horizon. Chociaż w ścigałkach radzą sobie znakomicie, to wielu graczy nie podejrzewałoby ich o przygotowywanie produkcji RPG. I to na dodatek tak wyjątkowej, jak Fable. A jednak nie ma rzeczy niemożliwych, bo studio otworzyło swój drugi oddział, który otrzymał od Microsoftu zadanie specjalne.

Deweloperzy pracują nad rebootem kultowej serii, która od lat nie otrzymała niczego nowego. Zniecierpliwieni fani mogą jednak zacierać ręce, bo podczas Xbox Games Showcase 2024 zobaczyliśmy kolejną zapowiedź i nowy trailer nowego Fable. Gra na zwiastunie prezentuje się baśniowo, jest urzekająca i śliczna. Zresztą, zobaczcie sami i oceńcie, czy jest na co czekać:

Kiedy premiera Fable? Na razie nie znamy konkretnej daty, chociaż na trailerze podano rok 2025. Gra ukaże się na konsolach Xbox Series X|S oraz na pecetach, o czym świadczy logo platformy od Valve, czyli Steam. Wszystko wskazuje na to, że tytuł będzie dostępny również w ramach abonamentu Xbox Game Pass już od pierwszego dnia. Podobnie jak choćby nowe Call of Duty.

Źródło: YouTube