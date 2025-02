Gry z Xboksa na PS5 nikogo już nie zaskakują, prawda? A co powiecie na wyczekiwany hit, który nawet jeszcze nie zadebiutował? W sieci pojawiły się plotki sugerujące, że na konsolach Sony pojawić się może również Fable.

Fable również dla PS5? Plotka elektryzuje fanów

Coraz głośniejsze plotki krążą wokół potencjalnego pojawienia się gry Fable na konsoli PlayStation 5, co wzmacnia spekulacje o zmianie strategii Microsoftu. Produkcja uważana za ekskluzywny tytuł Xbox, budzi ogromne zainteresowanie wśród graczy, którzy musieli ostatnio przełknąć doniesienia o opóźnieniu premiery. Plotki wpisują się w szerszy trend, sugerujący, że PlayStation może stać się nowym domem dla wielu głośnych premier, dotychczas kojarzonych z marką Xbox.

Oficjalne wypowiedzi Phila Spencera, dotyczące ewolucji marki Xbox, podsycają spekulacje o zmianie podejścia firmy. Niektórzy fani interpretują te słowa jako sygnał, że Xbox odchodzi od tradycyjnej roli producenta konsol, koncentrując się na rozwoju platformy usługowej z bogatą biblioteką gier. Decyzja o wycofaniu ze sprzedaży konsoli Xbox Series X|S w niektórych regionach dodatkowo wzmacnia te przypuszczenia. Fable, jedna z najbardziej oczekiwanych gier w ofercie Xbox, niedawno zaliczyła poważne opóźnienie premiery, co zaskoczyło wielu graczy.

Ciekawą sugestią jest ta, że opóźnienie premiery jest spowodowane… koniecznością dodania wydawnictwa, jakim jest wersja na PS5. Jeżeli jest to prawdą, to posiadacze Xboksów nieźle się wkurzą… Leaker NateDrake wydaje się wierzyć, że następna gra została opóźniona, aby domniemana wersja na PlayStation 5 została wydana tego samego dnia, co poprzednio ogłoszone systemy gry, a także, aby projekt był jak najbardziej dopracowany.

