Trzy gry całkowicie za darmo w Epic Games Store. W tym świeżutka premiera

Zgodnie z oczekiwaniami, Epic Games Store kontynuuje majową serię tajemniczych darmowych gier. Tym razem, dzisiaj, czyli 22 maja 2025 roku, wszyscy zainteresowani użytkownicy wspomnianego sklepu internetowego mogą odbierać całkowicie za darmo trzy różne produkcje. Jak zawsze, standardowo wszystkie tytuły możemy przypisać do swojego konta do następnego czwartku, czyli 29 maja.

Trzy nowe gry za darmo w Epic Games Store

Największą atrakcją jest Deliver At All Costs, czyli świeżo wydany tytuł od szwedzkiego studia Far Out Games. To dość nietypowy symulator dostaw paczek z widokiem z góry, półotwartym światem i bardzo destrukcyjnym otoczeniem. Wcielamy się tutaj bowiem w ekscentrycznego kuriera, który ma problemy z agresją i wyjątkowo nudne życie. Brzmi jak świetny przepis na katastrofę? Tym właśnie jest.

Oprócz tego możemy pobierać Gigapocalypse oraz Sifu. Na wyróżnienie na pewno zasługuje Sifu, czyli przygodowa gra akcji od studia Sloclap. Produkcja zdobyła uznanie przede wszystkim za wymagający, ale satysfakcjonujący system walki. Dla niektórych graczy będzie to powtórka – Sifu było już kiedyś dostępne za darmo, choć tylko na 24 godziny w sylwestra w 2024 roku. Gigapocalypse to z kolei inspirowana klasycznymi filmami o potworach gra w stylu retro arcade.

Źródło: Epic Games Store