Ta gra to marzenie graczy w PS Plus. Trafiła do Okazji Tygodnia w PS Store

Zbliżamy się do ogłoszenia gier z oferty PS Plus wrzesień 2023 dla progu Extra. Jedną z najbardziej pożądanych gier ponownie jest Sifu. Czy trafi do Plusa? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że kupimy ją obecnie o ponad 50% taniej w PS Store.

Co miesiąc obserwuję wątki na Reddit, w których społeczność forum typuje gry do kolejnych ofert PS Plus. W zasadzie w ciemno można założyć, że gracze będą prosić o Sifu. Trwa to od wielu miesięcy, lecz Sony dotychczas nie spełniło naszych zachcianek. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek spełni. Można zatem czekać na szczęście, albo jeśli bardzo chcemy zagrać w Sifu, skorzystać z obecnej naprawdę niezłej promocji.

Czekasz na Sifu w PS Plus czy kupujesz w promocji?

Sifu doczekało się dużego rabatu w PlayStation Store. Tytuł trafił do Okazji Tygodnia i jego cena została obniżona o 50%. Zamiast 179 zł płacimy 89,50 zł. Jest jednak sposób, by zapłacić jeszcze mniej. Proponuję doładować portfel w PS Store na kwotę 100 zł tanią kartą, która kosztuje w Instant Gaming 85 zł z groszami. Wówczas nie dość, że kupimy Sifu taniej, to jeszcze zostanie nam około 10 zł w portfelu, które można dołożyć do kupna innej gry. W promocji znalazła się również Edycja Deluxe gry Sifu. Jej cenę również ścięto o połowę i również zapłacimy za nią jeszcze mniej, kupując odpowiednie karty doładowujące portfel:

Po doładowaniu portfela otrzymanymi kartami, grę kupisz w PS Store pod poniższymi linkami. Pamiętaj, że gra jest dostępna w promocji Okazje Tygodnia jedynie do 14 września, godz. 0:59 czasu polskiego:

Sifu (PS5/PS4) – 89,50 zł lub mniej z tanimi doładowaniami portfela

– 89,50 zł lub mniej z tanimi doładowaniami portfela Sifu Deluxe Edition (PS5/PS4) – 114,50 zł lub mniej z tanimi doładowaniami portfela

Czym jest Sifu? To gra przygodowa w konwencji bijatyki, która została wydana m.in. na PS5 oraz PlayStation 4 już ponad rok temu. Gra szybko zdobyła popularność i uznanie nie tylko recenzentów, ale i samych graczy. Wersja na PS5 posiada ponad 540 ocen na Metacritic, z których średnia to 8.1/10.