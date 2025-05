Znamy kolejną grę za darmo od Epica. “Tajemnicza gra” to wielka premiera dla fanów GTA

Znamy kolejny hit, który wpadnie do waszej biblioteki Epic Games Store. Tym razem to nowa produkcja Konami jako gra za darmo na premierę.

Epic Games Store nie ujawniło, jaka gra trafi do nas w kolejnym tygodniu. Na razie ukrywają ją pod hasłem “tajemnicza gra”, ale to trochę bez sensu. Przecież doskonale wiemy, co takiego się szykuje. Po dwóch obecnie dostępnych tytułach szykuje się prawdziwa bomba od znanego wydawcy. Już niebawem będzie można dodać do konta premierową odsłonę od Konami.

Premierowe Deliver At All Costs jako gra za darmo

Deliver At All Costs to połączenie klasycznego GTA z ideą nieco wyciągniętą z Death Stranding. Wcielamy się w kuriera, który musi dostarczyć tajemniczą przesyłkę, nie zważając na chaos, jaki po sobie zostawia. Gra robi wrażenie izometrycznie przedstawionym światem z możliwością demolowania budynków i usuwania przeszkód za pomocą pojazdów. Dzięki temu mamy liczyć na mnóstwo zabawy, a każda trasa to pole do popisu dla kreatywności. Konami potwierdziło, że tytuł będzie dostępny bez opłat przez cały tydzień od premiery! To znaczy w dniach 22 – 29 maja.

Obecnie w Epic Games Store można odebrać dwie gry – Dead Island 2 i Happy Game. Pierwsza to pełna rzeźi kontynuacja serii o zombie, której akcja toczy się w Kalifornii po apokalipsie. Druga zaś to dwuwymiarowa przygodówka horrorowa, w której kierujemy młodym chłopcem próbującym wydostać się z koszmaru. Obie będą dostępne do odbioru jeszcze przez kilka dni, więc jeśli nie zdążyliście ich zgarnąć, lepiej się pospieszyć.

Aby dodać Deliver At All Costs do biblioteki, wystarczy zalogować się na Epic Games Store w dniu premiery. Gra pozostanie w kolekcji na zawsze, nawet gdy po tygodniu wróci do normalnej ceny. Epic prezentuje co tydzień nowe tytuły za darmo, więc już teraz warto śledzić najnowsze zapowiedzi.

Źródło: Epic Games Store / Konami