Trzy fantastyczne gry za darmo od Epica, w tym premiera Konami. Macie mało czasu

Trzy gry za darmo tylko do 17:00. Epic kończy dziś kolejną turę rozdawnictwa i szykuje następne niespodzianki. Lepiej nie zapomnieć!

Kto jeszcze nie kliknął „dodaj do konta” w Epic Games Store, ma już naprawdę mało czasu. Do godziny 17:00 można zgarnąć trzy gry za darmo na PC. Tym razem to nie tylko starsze tytuły, ale też premiera od Konami. Po 17:00 poznamy też kolejne tajemnicze tytuły, które zasilą promocję.

3 gry za darmo od Epica, w tym premiera

Wśród kończących się dziś darmówek znajdziemy Deliver At All Costs – świeżynkę od Konami, która wrzuca graczy w szalone buty kuriera. Paczki trzeba dostarczać mimo wszystko: przeszkód, chaosu i fizyki. To dynamiczna, zręcznościowa gra, która zadebiutowała właśnie w Epicu i zebrała już pozytywne opinie.

Do tego dostajemy bardzo dobrze oceniane Sifu – brutalną bijatykę z elementami sztuk walki i nietypowym systemem starzenia się postaci. Gra łączy rozgrywkę w stylu klasycznych chodzonych bijatyk z nowoczesną oprawą i sporą głębią mechaniczną. Trzecia pozycja to Gigapocalypse – oldschoolowa dwuwymiarowa gra o niszczeniu miast potężnymi potworami. Jest pikselowo, brutalnie i z humorem.

Wszystkie trzy gry są dostępne za darmo jeszcze tylko przez kilka godzin. Jeśli jeszcze ich nie odebraliście, to lepiej się pospieszyć. Po dodaniu do konta zostają już na zawsze.

A co dalej? Tego nie wiadomo, ale Epic już zapowiedział dwie kolejne gry, które zastąpią dzisiejsze trio. Społeczność spekuluje, że mogą to być takie tytuły jak BioShock, EA Sports FC 25, Blasphemous, Deep Rock Galactic, a nawet High on Life. Epic wrzuca teaserowe grafiki, a fani próbują je rozszyfrować, jak zwykle z mieszanym skutkiem.

Źródło: Epic Games Store