Ostatnia szansa na Dead Island 2 za darmo. Dziś 3 prezenty, w tym wielka premiera dla fanów GTA

Potężne gry za darmo na Epicu. Do dziś możecie odebrać Dead Island 2, a już po godzinie 17:00 oferta zmieni się na premierowe Deliver At All Costs!

Jeśli jeszcze nie dodaliście Dead Island 2 ani Happy Game, musicie się spieszyć. Obie gry są za darmo od ubiegłego tygodnia, ale oferta zmienia się dzisiaj po godzinie 17:00. Wtedy też Epic Games Store odsłoni nowy pakiet darmówek. Wśród nich są dwie niespodzianki oraz świeżutkie Deliver At All Costs, dostępne na premierę!

Gry za darmo, czyli potężne hity od Epica

Dead Island 2 to dynamiczna gra akcji w pół-otwartym świecie Kalifornii opanowanej przez zombie. Wspólnie z trzema znajomymi będziecie poszukiwać potężnego arsenału i niszczyć nim zombie-wrogów. Gra wyróżnia się dużą swobodą, humorem i trybem kooperacji. Dzięki temu rozgrywka zyskuje tempo i angażuje przy każdym starciu z hordami potworów.

Happy Game to zupełnie inne doświadczenie. To krótka, lecz klimatyczna platformówka z surrealistycznymi pejzażami. Widzicie tu piękne, pastelowe światy, które szybko zmieniają się w koszmar. Każda plansza skrywa dziwne zagadki i niepokojące efekty dźwiękowe.

Deliver At All Costs (dostępne od 17:00) przenosi was do roku 1959, gdy wcielacie się w Winstona Greena – pechowego kuriera o ognistym temperamencie. Waszym zadaniem jest przewożenie niekonwencjonalnych ładunków przez wysoce zniszczalne, półotwarte środowiska miasta. Od dostarczenia gigantycznego marlina po neutralizację ogromnej bomby. Każda misja ma unikalny styl gry, a rozległe pojazdy dodają demolki i chaosu.

Źródło: Epic Games Store