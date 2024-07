Ostatnia szansa na dodawnie darmowej gry w Epic Games Store! Idzie nowe

Epic Games Store zmienia grę za darmo

Dziś czwartek, czyli czas na nową grę za darmo w sklepie Epic Games Store. A skoro idzie nowe, to dobiega czas na dodanie do swojej biblioteki tytułu udostępnionego w minionym tygodniu. Tylko do 17:00 macie czas na dodanie gry The Falconeer, o której więcej przeczytacie w tym miejscu.

Wznieś się w przestworza na pokładzie majestatycznego ptaka wojennego, odkryj oszałamiający oceaniczny świat i weź udział w epickich powietrznych walkach w tej nominowanej do nagrody BAFTA grze walki powietrznej od solowego dewelopera, Tomasa Sali. Opis produkcji The Falconeer

Na szczęście świat nie znosi próżni, dlatego w miejsce gry z ubiegłego tygodnia wskoczy coś zupełnie nowego. Już dziś od godziny 17:00 będziecie mogli odebrać nową pozycję za darmo. Tym razem platforma udostępni nam Floppy Knights, czyli połączenie gry strategicznej, karcianki i rozgrywki turowej. Zapowiada się naprawdę nieźle, a sama produkcja uzyskała dobre oceny od graczy, m.in. na platformie Steam.

Źródło: Strona EGS