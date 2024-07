Odbierajcie świetną grę w otwartym świecie za darmo. Za tydzień równie ciekawa pozycja

The Falconeer to nowa gra za darmo oferowana przez Epic Games Store. Dowiedzieliśmy się również, że już za tydzień do kont przypiszemy ciekawe Floppy Knights.

Ach, kolejna pozycja za darmo jest już dostępna w Epic Games Store. Nie ma żadnego zaskoczenia, bo przecież wszyscy doskonale wiedzieliśmy, co odbierzemy bez żadnych opłat.

Gra za darmo, czyli The Falconeer

The Falconeer jest jednak tytułem naprawdę wyjątkowym. Gra dostała mnóstwo pozytywnych ocen, spotkała się również z ciepłym przyjęciem przez graczy. A to wszystko zawdzięczamy tak naprawdę pojedynczemu deweloperowi! Tomas Sala w 2020 roku wydał grę, której opis może Was nieźle zaintrygować, bo to po prostu świetny, ale i dość unikalny pomysł.

Wznieś się w przestworza na pokładzie majestatycznego ptaka wojennego, odkryj oszałamiający oceaniczny świat i weź udział w epickich powietrznych walkach w tej nominowanej do nagrody BAFTA grze walki powietrznej od solowego dewelopera, Tomasa Sali. – czytamy w opisie produkcji

Wcielimy się w bohatera, który dosiada gigantycznego ptaka. Udaje się tym samym do centrum walk o fantastyczną krainę Urseę. Naszym zadaniem będzie nie tylko podziwianie z góry walorów artystycznych pokrytej oceanami krainy, ale również starcia z przeciwnikami. Co ciekawe, znajdziemy tu nawet elementy RPG, jak choćby możliwość wybrania własnej ścieżki fabularnej i ulepszanie wyposażenia. Głównym sednem jest jednak walka, czego zresztą nie da się ukryć.

Oferta obowiązuje do godziny 17:00, do czwartku 11 lipca. Później gra za darmo zmieni się na Floppy Knights. Jest to strategia turowa z elementami karcianki.

