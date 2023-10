Czasami powstają takie gry, w których fani zakochują się na długie lata. Choć od premiery Elden Ring minęło już w sumie sporo czasu, wierne grono sympatyków nadal cieszy się produkcją, tworząc cosplaye, mody i inne ciekawe rzeczy. Tym razem padło na butchering knife, czyli sporej wielkości broń z popularnej gry From Software. Swoją repliką pochwalił się na Reddicie ReProps:

Replika prezentuje się genialnie. Autor bardzo dobrze oddał różnego rodzaju skazy i rdzę na samym ostrzu, utrzymując całość w klimacie gry. Co zabawne, rzeczona broń nie wyrządzi nikomu krzywdy — nawet przy odpowiednim zamachu. Jej autor do produkcji wykorzystał piankę. Trzeba przyznać, że świetnie to zamaskował.

Jeden z komentujących uznał, że to tchórzostwo i powinien zrobić miecz ze stali — przyznał to oczywiście w żarcie. Tak czy inaczej, rzeźniczy nóż z eldeńskiego kręgu wygląda cudownie, a autorowi należą się gromkie brawa.

Czy tworzenie takich replik to sposób na zabicie czasu przed wydaniem DLC do gry? Być może. Pewne jest, że deweloperzy z From Software pracują nad wzbogaceniem zawartości gry. Fani czekają natomiast z niecierpliwością na wieści o rozszerzeniach i innych dodatkach, które zawitają do tej zdecydowanie jednej z ciekawszych gier ostatnich lat — a na pewno pozytywnie przyjętych, bo sprzedażowo Elden Ring to istny hit.