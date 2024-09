Według najnowszych danych Warhammer 40000: Space Marine 2 to druga najlepiej sprzedająca się gra tego roku w Europie. Tytuł od Sabre Interactive pokonał takie hity, jak Dragon’s Dogma 2, The Last of Us 2: Remastered i Star Wars Outlaws. Nie ma wątpliwości, że tytuł zdobył zarówno uznanie, jak i portfele graczy.