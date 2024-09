PS5 kontra PS5 Pro. Wydajność i jakość znacząco poprawione?

Odwieczny problem – czy inwestować w kolejną edycję urządzenia, czy może lepiej nadal siedzieć przy poprzedniej iteracji, czekając, aż nowa potanieje?

PS5 kontra PS5 Pro na porównaniu w grach

W tym artykule opisaliśmy dokładnie wszelkie kluczowe zmiany, jakie nadchodzą do PS5 Pro. Co więcej, pisaliśmy również o poprzednich analizach, które… no cóż, nie były zbytnio szałowe. Okazywało się, że wiele gier nadal będzie działało w podobnych trybach (jak choćby Alan Wake 2 w 60 klatkach, ale przy 864p), co na oryginalnej platformie. No to w końcu będą te różnice, czy nie? Bez zaskoczenia okazuje się, że tak, choć nie zawsze akurat takie, na jakie liczyli gracze.

Redakcja Digital Foundry, technologicznych specjalistów gamingowych, podzieliła się pierwszym tak dokładnym i konkretnym porównaniem PS5 kontra PS5 Pro. Dziennikarze otrzymali możliwość ogrania Final Fantasy VII Rebirth na nowej wersji bestsellera Sony.

Mieliśmy okazję sprawdzić siedem minut materiału z gry Final Fantasy VII Rebirth na PS5 Pro. Duża poprawa jakości obrazu w porównaniu z trybem wydajności podstawowej wersji PS5, lepsza ogólna wydajność – a nawet porównania z trybem graficznym 30 klatek na sekundę zawierają pewne niespodzianki. – czytamy na Twitterze

We had a chance to check out seven minutes of broadcast quality Final Fantasy 7 Rebirth PS5 Pro footage. Big image quality improvements over base PS5's perf mode, improved performance – and even comparisons vs the 30fps graphics mode have some surprises: https://t.co/YLmvC0PqvC pic.twitter.com/IJp50IQqB0 — Digital Foundry (@digitalfoundry) September 18, 2024

Dokładny materiał wideo z analizą znajdziecie na dole tego newsa. Teraz pozwolę sobie wyjaśnić, czego należy się po nim spodziewać. Dobra wiadomość dla graczy jest taka, że różnice faktycznie są i gry działają oraz wyglądają lepiej, co do tego nie ma wątpliwości. Jakość na PS5 ma być o wiele lepsza, z podbitą rozdzielczością, ostrzejszym, dokładniejszym obrazem. W porównaniu z takim trybem wydajności w bazowym PlayStation 5, mamy spodziewać się zmian niczym różnic między dniem a nocą. Do tego FF7 oferuje więcej szczegółów, w świecie gry oraz w postaci modeli znajdujących się na ekranie.

Nawet jeśli gry nie wspierają większych rozdzielczości, odpowiedzią ma być nowa technologia Sony, czyli PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Ma ona działać wyśmienicie i zaskakująco umiejętnie “ukrywać” niższą rozdziałkę, “podbijaną” do wyższych wartości, przez co obraz jest płynny i wyraźny. Jeśli natomiast porównamy grę w trybie jakości, nie jest już aż tak spektakularnie, ale nadal obraz jest wyrazistszy, bardziej szczegółowy, choć zdarzają się drobne problemy z upscalingiem, ale to raczej nic, co mogłoby rozsierdzić odbiorcę.

Źródło: Twitter