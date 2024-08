Bloodborne na PC? Zobacz, jak prezentuje się wyczekiwany tytuł na nowej platformie

Przyznać się, kto z was chciałby zagrać w Bloodborne na PC? Gra of From Software jest dostępna oficjalnie jedynie w wersji na PlayStation 4 i nic nie wskazuje na to, aby stan rzeczy miał ulec zmianie. Na szczęście sprawę w swoje ręce postanowili wziąć moderzy i doświadczeni programiści. Tym udało się właśnie uruchomić tytuł na PC po raz pierwszy — choć do ideału mu sporo brakuje…