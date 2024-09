Jeżeli nie graliście jeszcze w Diablo IV, to pojawiła się świetna okazja. Activision Blizzard ogłosiło darmowy weekend z grą. Dzięki temu już teraz możecie rozpocząć rozgrywkę bez opłat na PC i konsolach – PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Warto się pospieszyć, bo czas jest ograniczony i to dość mocno.