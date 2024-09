Firma Square Enix, która w swoim portfolio ma m.in. markę Final Fantasy chce podjąć bardzo ważną decyzję. Firma zaczęła otwarcie mówić o przejściu na multiplatformowość. To jednocześnie oznacza koniec ery wydawania tytułów na wyłączność przez popularnego wydawcę.

Wielkie zmiany w polityce Square Enix

Ostatnie lata w wykonaniu Square Enix przedstawiają się dość jasno — firma stawiała na ekskluzywność swoich gier, oferując tytuły na wyłączność dla PlayStation 4 i 5. Tak było choćby i w tym roku, gdy Final Fantasy VII: Rebirth ukazało się na najnowszą generację sprzętu Sony. Wydaje się jednak, że ten kierunek niekoniecznie przyniósł oczekiwane rezultaty. Najnowsze doniesienia z firmy wskazują na to, że ta chce zrezygnować z gier na wyłączność. W zamian ma oferować multiplatformowe doświadczenie, aby trafiać do szerokiego grona odbiorców. No i oczywiście maksymalizować zysk.

Przejdziemy na strategię multiplatformową. W przypadku gier HD stworzymy globalne środowisko, które pozwoli większej liczbie klientów cieszyć się naszymi głównymi franczyzami i tytułami AAA, w tym z naszego katalogu. Stanowisko firmy

Wydaje się, że w takim wypadku posiadacze konsol Xbox Series X|S mogą oczekiwać premier, choćby Final Fantasy 16. Ta gra niedawno pojawiła się na PC (kończąc ekskluzywność PS5). Wydaje się dość prawdopodobne, że w końcu gracze konsol Microsoftu otrzymają dostęp do tych produkcji.

Źródło: gamingbolt.com