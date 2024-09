Jeżeli czekaliście cierpliwie na The Sims 5, to mamy złe wieści. Electronic Arts informuje, że nie planuje stworzenia piątej odsłony serii. Marka nadal będzie aktywnie rozwijana, ale w inny sposób, niż mogliście to sobie wyobrażać. Wychodzi na to, że nadal musimy trzymać na dysku poczciwą “czwórkę”.

Jednak bez The Sims 5? Inne plany EA

Informacje, a w zasadzie plotki na temat The Sims 5 pojawiały się co jakiś czas, aż przed wakacjami miało potwierdzić się anulowanie projektu. Nie wiadomo, czy ten w ogóle był w produkcji. Tym bardziej że Electronic Arts ma zupełnie inny pogląd na rozwój serii. Zgodnie z najnowszą wypowiedzią Kate Gorman, szefowej marki, nie ma planów stworzenia piątej odsłony serii.

Na oficjalnej stronie serii gier od EA i Maxis pojawiła się informacja, że nie ma planów tworzenia nowej, piątej odsłony, a w zamian rozwijana będzie część czwarta,. Ta przyjmie rolę swego rodzaju platformy The Sims. To na niej pojawiać się będą nowości, nowe doświadczenia, próby rozbudowywania rozgrywki i zawartości:

Kiedy mówimy o The Sims jako platformie rozrywkowej napędzanej przez naszą społeczność, to dlatego, że widzimy przyszłość The Sims jako coś więcej niż jakikolwiek inny tytuł. Rozszerzamy franczyzę, aby lepiej służyć zróżnicowanym potrzebom rosnącej liczby Simów na całym świecie. The Sims wyjdzie poza liniowe, sekwencyjne wydania Sims i zaoferuje graczom więcej opcji niż kiedykolwiek wcześniej. Skupiamy się na tworzeniu różnorodnych gier i doświadczeń, które obejmą różne kategorie w gatunku symulowanego życia, w tym przytulne gry, rozgrywkę opartą na społeczności i współpracy, mobilne gry fabularne oraz ciągłą głębię, ulepszenia i modernizację The Sims 4 , które nadal będą podstawowym doświadczeniem.

Kate Gorman

Możemy zatem oczekiwać nowej zawartości w czwartej odsłonie, nowych dodatków i… Na pewno nie ma co czekać na sequel znanej marki z piątką w tytule. Cóż, to by było na tyle w temacie nowej odsłony przygód naszych Simów.

Źródło: gamingbolt.com