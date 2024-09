Gra we wczesnym dostępie za darmo do zgarnięcia

Beak to Beak to nowa gra za darmo oferowana przez itch.io. Jeśli niektórzy nie mieli okazji już zgarnąć tego tytułu, polecam to zrobić teraz.

Choć gra zdecydowanie wygląda na niekończoną – jest w końcu we wczesnym dostępie na itch.io – wydaje się, że może sprawić sporo frajdy, a przynajmniej tym, których interesuje niezbyt zobowiązująca rozgrywka.

Gra za darmo na itch.io

itch.io to bardzo popularny serwis umożliwiający małym, wręcz “domowym” twórcom zaistnienie. Wiele tytułów, które tam znajdziecie, to skrajne indyki. Takie, które zazwyczaj przemówią do nielicznego grona odbiorców, zainteresowanych tego typu pozycjami. Z drugiej strony trafiają się perełki, a Beak to Beak zdecydowanie na taką wyrasta.

Wyrusz w ekscytującą podróż przez rozległy ocean, wcielając się w rolę nieustraszonego odkrywcy, dostarczając listy i paczki, aby ulepszyć swój statek i podbić pełne morze. Zanurz się w świecie pełnym wysp do odkrycia, przygód rybackich i epickich bitew z piratami. – czytamy w opisie

Beak to Beak jest dość wyjątkową grą akcji połączoną z kluczową mechaniką eksploracji otwartego, wyspiarskiego świata. Sami zbudujemy i dostosujemy nasz statek, którym wyruszymy na przygodę. Cel? Prosty – dostarczyć przesyłki. A przy tym nie dać się zabić, więc tak, walka w tym nawet potyczki z bossami, również się tu pojawiają. Twórcy obiecują również sporo zadań pobocznych i innych mechanik, jak choćby łowienia ryb.

Aby przypisać produkt do konta, przede wszystkim trzeba posiadać konto w serwisie itch.io. Na szczęście jego założenie jest bezpłatne. Później udajemy się pod podany wyżej link, klikamy “Pobierz lub przypisz do konta”, a następnie “Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. W ten sposób nie musimy nic płacić, a gra stanie się nasza.

Źródło: Reddit