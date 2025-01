Techland ma w planach “kilka” nieujawnionych projektów Dying Light

Techland to ma pełne ręce roboty. Twórcy nadal wspierają wydane 10 lat temu Dying Light, szykują spin-off, a także nową grę fantasy. A co jeszcze?

Wrocławski deweloper z pewnością prędzej przy później przymierzy się do ujawnienia Dying Light 3, choć tak naprawdę może się to wydarzyć dopiero za kilka lat. Mówimy przecież o znanej, popularnej i niezwykle dobrze sprzedającej się serii. Obecnie i tak pracownicy studia nie mogą narzekać na nudę.

Techland i “kilka” projektów Dying Light

Zaledwie wczoraj deweloperzy wydali nowe, darmowe DLC dla fanów “jedynki” z okazji jej 10-lecia. Równocześnie cały czas wychodzą nowości do “dwójki”. Studio pracuje również nad Dying Light: The Beast, obiecującym spin-offem, niejako wracającym do korzeni marki. To jednak nie koniec, o czym zresztą oficjalnie mówią przedstawicie studia.

A nasze plany rozwoju franczyzy nie kończą się na Dying Light: The Beast. Będziemy kontynuować serię z wieloma niezapowiedzianymi projektami, a także wyjdziemy poza gry wideo z nowymi grami planszowymi, ekskluzywnymi towarami, oryginalną serią komiksów internetowych i nie tylko. – twierdzi Techland

Firma podzieliła się również statystykami. Cała marka do tej pory miała znaleźć aż 45 mln nabywców, co z kolei przełożyło się na zabicie 67 mld zombiaków i poświęcenie łącznie jednego miliarda godzin przez graczy na przeżycie tych przygód. Ciekawe, co przyniesie przyszłość, bo Techland ewidentnie ma w planach coś jeszcze, o czym nie chce na razie mówić.

Wiemy, że fani Dying Light mają na co liczyć, ale spokojnie – polscy twórcy czuwają obecnie nad projektem zupełnie nowej gry osadzonej w świecie fantasy. Na razie nie wiemy o niej nic konkretnego.

Źródło: VGC