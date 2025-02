Nowy tryb rozgrywki na stałe w Dying Light 2. Spora aktualizacja

Wszyscy cały czas czekamy na nowe szczegóły i premierę The Beast – spin-offu serii Dying Light, który początkowo powstawał jako DLC do „dwójki”. Techland buduje zainteresowanie marką już teraz, przypominając graczom, że warto wrócić do Dying Light 2. Czeka na Was tam nowy tryb gry, Tower Raid. Co prawda był dostępny wcześniej, ale teraz nie jest czasowym wyzwaniem, a integralną częścią gry.

Wraz ze stałym wydaniem Tower Raid, Dying Light 2: Stay Human ma nowy sposób na uzyskanie dostępu i podbicie Wieży. Zdobycie łupów i dotarcie na szczyt nie będzie łatwe. – informuje Techland

Jeśli nie wiecie, jest to specjalny tryb rozgrywki mocno czerpiąc z gatunku gier roguelike. Przede wszystkim gracze mogą skłonić się ku jednej z czterech klas postaci (oczywiście również w kooperacji). Każda z nich reprezentuje inny styl gry i wymaga odrębnego podejścia do pokonywanych trudności. Na szczęście nie musicie się frustrować, jeśli Wam nie wyjdzie – do dyspozycji są trzy tryby gry, cechujące się innym stopniem skomplikowania.

Dobrą wiadomością jest również ulepszony system progresji, zgodnie z którym każda przegrana wzmocni naszą postać i da nam szansę na zdobycie kolejnych umiejętności. Warto to robić, bo na graczy czekać będą zupełnie nowe nagrody, jak stroje czy broń. Aby dostać się do nowego modułu, należy wybrać stosowną opcję z menu głównego.

Źródło: Techland