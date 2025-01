Prezenty z okazji 10-lecia Dying Light. Techland przygotował niespodziankę dla fanów

Dying Light chyba już na zawsze pozostanie jedną z najlepiej i najbardziej wspieranych gier po premierze w historii. Techland przez wiele lat regularnie dorzucał nowości, a nawet oferował kilka zaskoczeń jak choćby sezonowe wydarzenia. I choć jesteśmy już kilka lat po premierze “dwójki”, firma nadal pamięta o fanach pierwszej części.

Dying Light obchodzi 10-lecie!

Dlatego właśnie z okazji 10-lecia “jedynki”, przygotowano dla graczy niespodziankę. Jest to specjalny pakiet DLC, który każdy może odebrać zupełnie za darmo. Na Steam i Epic Games Store wymagane jest posiadanie oryginalnej gry, a w przypadku GOG-a zestaw odbierzecie nawet bez niej (nie wiem, po co, i tak potrzebujecie gry, aby w ogóle z tego skorzystać).

Ten pakiet, wypuszczony z okazji 10. rocznicy premiery Dying Light, zawiera certyfikowany strój cwaniaka, bezcenną strzelbę „Niszczyciel świtów”, olśniewający rewolwer „Słoneczny wybuch” i błyszczącą maczetę „Złoty idol”. Każdy z tych pozłacanych przedmiotów pokazuje, jak wiele udało ci się osiągnąć w Harran. Dodatkowo pakiet ten zawiera lakier do łazika „Złota godzina”, który symbolizuje twoją podwójną rolę: iskierki nadziei dla ocaleńców i niepokonanej siły uderzającej w twoich wrogów. – czytamy w opisie DLC

To godna celebracja tak ważnej rocznicy, choć sam jestem ciekaw, ilu z Was tak naprawdę powraca regularnie do Harran? Bez dwóch zdań druga część w wielu aspektach przebiła “jedynkę”, ale w niektórych faktycznie się wyłożyła. Techland na szczęście wspiera także “dwójkę”.

Źródło: Reddit