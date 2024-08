Dying Light 2 Ultimate Edition znika ze sprzedaży. Kupujcie, póki możecie

Dying Light 2 do tej pory można było kupić w kilku różnych edycjach, z czego podstawowa wersja tak naprawdę stała się Reloaded Edition. I tak nie oferuje ona dostępu do wszystkiego tego, co nadejdzie, a nadejdzie sporo – mowa przecież o DLC, które rozrosło się do rozmiaru nowej, pobocznej gry o podtytule The Beast.

Dying Light 2 Ultimate Edition – ostatnia szansa na zakup!

Jedynie dzięki edycji Ultimate możecie zagwarantować sobie dostęp do nowej gry osadzonej w uwielbianym przez graczy uniwersum o apokalipsie zombie i parkourze. Dying Light: The Beast to powrót do historii Kyle’a Crane’a, głównego bohatera pierwszej części. Początkowo gra powstawała jako DLC do drugiej części. Z czasem jednak skala projektu znacząco się zmieniła i teraz będzie to samodzielna gra w postaci spin-offa.

Pielgrzymi, 30 września usuniemy Edycję Ultimate i ulepszenie do Edycji Ultimate dla Dying Light 2 Stay Human ze wszystkich platform. Uwaga: nie dotyczy to graczy, którzy już posiadają Edycję Ultimate lub ulepszenie do Edycji Ultimate. – czytamy na Twitterze

Pilgrims, we will be removing the Ultimate Edition and Upgrade to Ultimate Edition for Dying Light 2 Stay Human from all platforms on September 30. Please note: players who already own either the Ultimate Edition or Upgrade to Ultimate Edition will not be affected. pic.twitter.com/yacjbGEMMz — Dying Light (@DyingLightGame) August 23, 2024

Ta wersja gry (i ulepszenie do niej) nie będzie dostępne do zakupu po 30 sierpnia 2024 roku. Czemu? To bardzo proste – skala obiecanego dla klientów tej edycji dodatku się rozrosła, więc oferowanie jej za darmo w ramach droższego wydania najwyraźniej przestaje mieć sens. Mimo wszystko Techland obiecał, że uhonoruje swoje obietnice – wszyscy posiadacze Ultimate Edition nadal otrzymają samodzielną grę bezpłatnie. Tak, nawet jeśli kupicie to wydanie teraz. Co więcej, dotychczasowi gracze z Ultimate Edition nadal ją zachowają i nie będą musieli się niczym przejmować.

Źródło: Twitter