Kultowe gry za darmo? W tym miejscu pograsz w największe klasyki

Spis treści:

Retro gry za darmo – powrót do klasyki

Całkiem niedawno proponowaliśmy wam listę klasycznych gier za darmo. W zestawieniu znalazło się kilka propozycji, jak choćby kultowy DOOM, Wolfenstein 3D czy pierwsze GTA. To jednak tylko kilka pozycji z bogatej bazy darmowych tytułów dostępnych w sieci. A co z resztą? Dzisiaj kontynuujemy naszą serię i przedstawiamy wam kolejne klasyki, które możecie ograć bez płacenia. Czy warto? Zdecydowanie tak – wszak zrobicie to całkowicie bezpłatnie. Poza tym, to świetna okazja, aby poznać produkcje cieszące się dużą sławą i uznaniem przed laty. Dziś nie wszystkie tytuły starszej daty da się łatwo ograć – czasami trzeba by kupić odpowiednią konsolę, a nawet wyszukiwać oferty używanej kopii gry gdzieś z drugiej ręki. Te potrafią osiągać zaskakująco wysokie ceny.

Co zatem zrobić, gdy naprawdę chcemy ograć klasyka, ale nie mamy jak? Z pomocą przychodzą retro gry za darmo w sieci. W internecie znajdziemy swego rodzaju emulatory online, dzięki którym bez instalowania i pobierania uruchomimy wybrane pozycje. Takich klasyków jest sporo, a dzisiaj mamy wam do zaproponowania kolejną ich porcję. Z góry zaznaczam, że szykuje nam się spora dawka nostalgii. Tym razem skupiłem się na produkcjach z ery pierwszego PlayStation. Jeżeli w waszych domach gościł poczciwy szarak, to z pewnością rozpoznacie te pamiętne tytuły.

Nasze propozycje – w to warto zagrać!

Poniżej znajdziecie kilka gier wraz z opisami i linkami do stron, na których uruchomicie je w przeglądarce. Są to oczywiście gry za darmo i nie wymagają pobierania i instalowania żadnych plików. Całość uruchamia się z poziomu naszej przeglądarki i jest to swoisty emulator. Gramy przy pomocy klawiatury i… To w zasadzie wszystkie potrzebne informacje – dobrej zabawy!

Crash Team Racing – zagraj za darmo online

Crash Team Racing to gra wyścigowa (w stylu Mario Kart), która została wydana w 1999 roku na konsolę PlayStation. Gracz wciela się w jedną z postaci znanych z serii gier o sympatycznym jamraju i ściga się na różnorodnych torach, zbierając po drodze power-upy i starając się wyprzedzić rywali. Gra oferuje zarówno tryb dla jednego gracza, jak i tryb wieloosobowy, w którym można rywalizować ze znajomymi – o ile ktoś miał w domu odpowiednią liczbę padów.

Gra jest uważana za jedną z najlepszych gier wyścigowych na PlayStation i do dziś cieszy się miejscem we wspomnieniach graczy. W 2019 roku ukazał się remake gry, zatytułowany Crash Team Racing Nitro-Fueled, który odświeżył grafikę i dodał nowe elementy rozgrywki. Jeżeli wolicie jednak powrócić do klasyka w niezmienionej formie, to ta oryginalna wersja jest czymś dla was. Nie potrzebujecie PlayStation 1 ani nawet płyty z grą – ten tytuł ogracie online.

Swoją drogą przyznam się wam, że… Cóż, wyścigi z Crashem zawsze jakoś bardziej mi pasowały, niż seria z Mario. To chyba moja wrodzona sympatia do gier z PlayStation, która góruje nad rzeczami oferowanymi przez konkurencję.

Driver – pierwsza odsłona kultowej serii

Driver to gra akcji z otwartym światem, wydana w 1999 roku na konsolę PlayStation. Gracz wciela się w postać Johna Tannera, byłego kierowcy wyścigowego, który zostaje tajnym agentem policji. Jego zadaniem jest infiltracja przestępczego gangu i rozpracowanie jego działań od środka.

Produkcja wyróżniała się całkiem realistycznym modelem jazdy, rozbudowaną fabułą i otwartym światem, po którym gracz mógł swobodnie się poruszać. Misje polegały na wykonywaniu różnorodnych zadań, takich jak pościgi samochodowe, eskortowanie VIP-ów czy niszczenie pojazdów wroga. Gra oferowała również tryb „Take a Ride”, w którym gracz mógł eksplorować miasta bez ograniczeń czasowych. To coś, co odgrywało w swoich czasach rolę GTA, zanim kultowa seria przeszła do świata 3D. Szkoda, że dziś już marka Driver jest już w zasadzie zapomniana…

Ale gry za darmo z czasów PS1 nie mogłyby się obyć bez tego kultowego klasyka!

Medal of Honor – gry za darmo i istny klasyk

Pierwsza część serii Medal of Honor, wydana na PlayStation w 1999 roku, to przełomowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, osadzona w realiach II wojny światowej. Gra przenosi gracza w sam środek europejskiego teatru działań wojennych, gdzie wciela się w postać porucznika Jamesa Pattersona, agenta OSS. Akcja na tyłach wroga? Ten tytuł był miłą odmianą po mnóstwie przepełnionych sieczką gier w stylu DOOMa i Wolfensteina. Oto bowiem wreszcie mogliśmy pograć w FPS-a osadzonego w „realistycznych” realiach II Wojny Światowej.

Twórcy zaproponowali nam różnorodne misje, od infiltracji wrogich baz i sabotażu, po ratowanie jeńców i walkę w bezpośrednich starciach. Produkcja kładzie duży nacisk na realizm, zarówno w kwestii uzbrojenia, jak i odwzorowania historycznych lokacji. Medal of Honor zyskał uznanie krytyków i graczy dzięki wciągającej fabule, dynamicznej akcji oraz autentycznemu klimatowi wojny. Oczywiście mowa tu o perspektywie ówczesnych realiów – dziś wiemy już, że gry mogą prowadzić historię w nieco lepszy sposób, jednak wtedy tytuł mocno wyróżniał się na tle konkurencji. Cóż, wszak to Call of Duty swoich czasów…

Gry za darmo z dawnych czasów to idealne miejsce, aby przypomnieć sobie tego dawnego króla strzelanek. Kto z was tęskni za serią? Ja nadal liczę na jakiegoś rodzaju powrót do dawnej chwały…

Rayman – kto ogrywał jedynkę?

Rayman to klasyczna platformówka 2D, która zadebiutowała na PlayStation w 1995 roku. Gra od razu podbiła serca graczy swoją kolorową grafiką, płynną animacją i chwytliwą muzyką. Wcielamy się w tytułowego bohatera, Raymana, który musi uratować Krainę Snów przed złym Mr. Darkiem. Rayman nie ma rąk ani nóg, ale za to potrafi rzucać pięściami i latać dzięki swoim włosom. Przemierzamy różnorodne, fantastyczne lokacje, zbieramy Tingsy i uwalniamy Electoony, pokonując po drodze licznych wrogów.

To, co wyróżniało Raymana na tle innych platformówek tamtych czasów, to przede wszystkim dość wysoki poziom trudności i innowacyjne mechaniki rozgrywki. Gra wymagała od gracza precyzji i zręczności, a każdy etap stanowił nowe wyzwanie. Dziś pierwszy Rayman to prawdziwa perełka wśród gier platformowych, która do dziś cieszy się statusem kultowej. Jeśli lubicie klasyczne platformówki, koniecznie musicie nadrobić ten tytuł, albo nawet wrócić do niego po latach!

Tomb Raider – gra na każdą okazję

Tomb Raider, wydany w 1996 roku na PlayStation 1, to prawdziwa legenda gier akcji i przygodowych. Wcielamy się w postać Lary Croft, archeolożki o nieprzeciętnych umiejętnościach, która wyrusza na poszukiwanie starożytnych artefaktów. Gra przenosi nas w egzotyczne i niebezpieczne lokacje, od peruwiańskich jaskiń po mityczną Atlantydę. Eksplorujemy grobowce, rozwiązujemy zagadki, unikamy pułapek i walczymy z dzikimi zwierzętami oraz ludzkimi przeciwnikami.

Co sprawiło, że tytuł zyskał miano kultowego? To przede wszystkim innowacyjna trójwymiarowa grafika, realistyczna animacja Lary Croft oraz unikalny klimat tajemnicy i przygody. Gra oferowała dużą swobodę eksploracji, a każdy poziom stanowił wyzwanie zarówno pod względem logicznym, jak i zręcznościowym. Tomb Raider zapoczątkował serię, która na stałe wpisała się do historii gier wideo, a Lara Croft stała się ikoną popkultury. Pamiętajcie, że to gry były pierwsze! Filmy, cokolwiek by o nich nie mówić, próbowały jedynie zyskać na popularności tej serii. Ale tu nie mam zamiaru ich oceniać…

To na pewno dobra opcja dla tych, którzy bardziej cenią sobie te klasyczne odmiany serii. Przyznam, że chciałbym bardziej polubić się z nowymi przygodami Lary Croft. Jednak czuję swego rodzaju przytłoczenie za każdym razem, gdy daję szansę jednej z nowych odsłon. Może taki powrót do korzeni zrobiły serii dużo dobrego?

