Posiadacze aktywnej subskrypcji Game Pass od Xboksa mogą już rozpocząć czyszczenie swoich dysków w ramach przygotowań na nadchodzący miesiąc. Kwiecień zapowiada się bowiem w usłudze Microsoftu jako czas pełen wrażeń. Więcej na ten temat produkcji możecie znaleźć w naszym tekście pod tym adresem. Dzisiaj natomiast przychodzimy do Was z dobrą wiadomością. Czasowo jest tutaj większy odstęp, ale nie zmienia to faktu, że Game Pass otrzyma w tym roku jeszcze jeden świetnie zapowiadający się tytuł.

Witchbrook jeszcze w tym roku w ramach Xbox Game Pass

Podczas niedawnego pokazu Nintendo Direct przedstawiciele studia Chucklefish wreszcie zaprezentowali nieco więcej materiału na temat swojej nadchodzącej gry Witchbrook. Jest to produkcja z gatunku RPG z elementami sandboksa oraz symulatora życia (coś w stylu Stardew Valley). Gracz wciela się tutaj w młodego ucznia szkoły magicznej. Nie spodziewajcie się jednak epickich historii oraz walk z czarnoksiężnikami. Zamiast tego deweloperzy postanowili skupić się na bardziej przyziemnym doświadczeniu.

Bierzemy udział w zajęciach z warzenia mikstur czy też sztuki magicznej, aby zdać egzaminy i rywalizować ze swoim sabatem o to, by być najlepszym w całej klasie. Podobnie jak my sami, w Witchbrook również nauczyciele i mieszkańcy miasta prowadzą własne życie. Każda postać ma swój unikalny harmonogram, niezależnie od tego, czy pracuje w jednej z wielu firm Mossport (czyli świecie gry), pije drinka w pubie, wkuwa do następnego egzaminu w bibliotece, czy też dołącza do uroczystości podczas wydarzeń sezonowych.

Zgodnie z informacjami, Witchbrook ma zadebiutować jeszcze zimą bieżącego roku. Deweloperzy potwierdzili podczas pokazu, że gra pojawi się w ofercie abonamentu Microsoftu.

Źródło: TrueAchievements