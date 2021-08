Dreams – projekty tygodnia. Epicka ścigałka, malownicze krajobrazy i zręcznościówka z motocyklami [WIDEO]

W sieci nieustannie pojawiają się ciekawe zestawienia prezentujące twórczość fanów Dreams. Oto jedno z najnowszych.

Od premiery narzędzia od Media Molecule minął już ponad rok. Kreatywni użytkownicy programu dbają jednak, by nie odszedł on w zapomnienie. W internecie można podziwiać kolejne filmiki pokazujące interesujące animacje i gry. Jeden ze świeższych można znaleźć na kanale Ugly Sofa Gaming na YouTube.

Autorzy kanału – Sam i Lee – pokazują 10 najlepszych projektów, jakie w ostatnim tygodniu trafiły do bazy twórczości Marzycieli. Wśród nich znajdziecie między innymi rozbudowaną grę wyścigową z otwartym światem Frontier, o której wspominaliśmy tydzień temu. Tytuł wygląda oszałamiająco (uwagę przyciągają chociażby realistycznie wyglądające modele aut) i zachwyca rozmachem. Głównymi twórcami Frontier są użytkownicy sanderobros i SDorin.

Oprócz tego autorzy zestawienia pokazali parę niecodziennych platformówek i projekt ZED EXODUS: DANGER SEEKER użytkownika TRIX9. Ten ostatni na pewno przypadnie do gustu fanom klasycznej Elasto Manii. Nie mogło zabraknąć również epickich krajobrazów. Stworzone przez użytkownika IansaneArtist dzieło Sunrise at Picture Lake jest dowodem na to, że w Dreams można stworzyć dosłownie każdą scenerię z najpiękniejszych marzeń.