Dragon Age: The Veilguard i kreator postaci przed premierą?

Udostępnianie kreatora postaci przed premierą nie jest może czymś popularnym, ale gracze coraz częściej oczekują takiej opcji. Ta pojawiła się choćby w przypadku tegorocznej premiery Dragon’s Dogma 2. Czy na taki sam ruch zdecyduje się Electronic Arts i BioWare? Na razie nie wiadomo, czy Dragon Age: The Veilguard otrzyma taką funkcję — choć zainteresowanie jest duże…

Kreator postaci z Dragon Age: The Veilguard

Pamiętacie premierę Dragon’s Dogma 2? Jakiś czas przed wydaniem gry, twórcy udostępnili do pobrania za darmo kreator postaci. Mogliśmy stworzyć swojego bohatera i po zakupie gry ruszyć nim na przygodę. Gracze domagają się teraz podobnego podejścia w przypadku Dragon Age: The Veilguard od BioWare. Twórcy chwalą się zaawansowanym kreatorem postaci i dość rozsądnym byłoby udostępnienie go przed premierą.

Sprawa wydaje się być oczywista — ale nie dla EA. Jak podaje dyrektor gry Corinne Busche, zarówno Electronic Arts jak i BioWare nie mogą się zdecydować, czy chcą udostępnić wersję demo zawierającą kreator postaci przed premierą.

I to dość dziwne, bo popyt na takie narzędzie jest spory. Tym bardziej pomogłoby to grze w zwiększeniu zainteresowania graczy przed premierą. Na pewno w sieci zaczęłoby się pojawiać wiele autorskich postaci, z których niektórzy byliby zabawni, inni po prostu wyglądaliby świetnie. Ciekawe, dlaczego nie mogą się wciąż zdecydować… Premiera już w październiku — dokładniej to 31 października na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło: gamingbolt.com