Dodatek do Elden Ring już niedługo? Pokaz na The Game Awards

Czekacie na dodatek do Elden Ring? No to chyba mamy dla was wspaniałe wieści. Według plotek DLC do genialnej produkcji From Software będzie nam dane zobaczyć jeszcze w tym roku. Sama premiera dodatku ma mieć miejsce jakiś czas później, w 2024 roku.

DLC do Elden Ring staje się faktem

Nie trzeba było dużo czasu, aż fani Elden Ring zaczęli wyczekiwać dodatku do tej genialnej produkcji. Ubiegłoroczna premiera od From Software skradła serca milionów graczy na całym świecie, którzy do dziś wyczekują jakichkolwiek rozszerzeń fabularnych. O tym, że DLC do gry powstanie, wiemy wszyscy. Niewiadomą pozostaje natomiast to, kiedy wyjdzie rzeczone rozszerzenie. Ostatnie plotki sugerują, że może mieć to miejsce już niedługo.

Unverified sources are telling me that Elden Ring DLC is planned to be shown at The Game Awards with a release date of February 5th, 2024.

These sources have shown signs of insight, but nothing concrete. Consider this just a rumor for now. pic.twitter.com/KI1mQIfzMs — Ziostorm (@Ziostorm1) October 9, 2023

Ciekawymi informacjami na temat dodatku podzielił się youtuber Ziostorm. Jak napisał na Twitterze (czy tam portalu X), dodatek do Elden Ring ma zostać zaprezentowany w grudniu na gali The Game Awards. Co więcej, premiera rozszerzenia ma być planowana na 5 lutego 2024 roku. Samo wydarzenie wręczenia nagród branży growej zostało zaplanowane na 7 grudnia, zatem premiera odbyłaby się niespełna dwa miesiące po oficjalnej prezentacji.

W jakim stopniu plotki mogą pokryć się z prawdą? Okazuje się, że rzeczona teoria ma spore szanse na sprawdzenie się. Choćby dlatego, że informacje pokrywają się niejako z raportami i danymi finansowymi wypuszczanymi przez From Software. Oznacza to, że gracze i fani eldeńskiego kręgu wreszcie otrzymają upragnione rozszerzenie.

Przypominamy, że premiera gry miała miejsce 25 lutego 2022 roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Gra zebrała bardzo dobre oceny recenzentów i graczy oraz rozeszła się w wielomilionowym nakładzie.