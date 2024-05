Największy tegoroczny hit z kin już na HBO Max. Oglądajcie czym prędzej

Diuna 2 to po prostu film, którego nie wypada nie znać. Denis Villeneuve przeniósł cudowne uniwersum z książek na film, a teraz obejrzycie go na HBO Max!

Debiut w streamingu nie powinien nikogo zaskakiwać, skoro platforma zapowiadała to wielkie wydarzenie z wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że znajdziecie trochę czasu wieczorem.

Diuna 2 – gdzie oglądać? Debiut w streamingu!

Wielki hit z kin wreszcie zadebiutował w streamingu i to w formie subskrypcji, a nie osobnej płatności. Do tej pory mogliście już film m.in. kupować albo wypożyczać, ale nie należało to do tanich “zabaw”. Na szczęście sytuacja znacząco się zmieniła, a teraz nie trzeba wydawać dodatkowych pieniędzy, aby nową Diunę obejrzeć.

Film Diuna: Część Druga dostępny jest już w cyfrowej bibliotece HBO Max. To bardzo miła niespodzianka pod tym względem, że wielu sądziło, iż obraz trafi do oferty dopiero po tym, gdy HBO Max stanie się Max. Nic takiego nie ma miejsca, a “przełomowe” zdaniem niektórych science-fiction obejrzycie już teraz!

Paul Atryda jednoczy się z Chani i Fremenami na wojennej ścieżce zemsty przeciwko spiskowcom, którzy zniszczyli jego rodzinę. Stojąc przed wyborem między miłością swojego życia a losem znanego wszechświata, stara się zapobiec straszliwej przyszłości, którą tylko on może przewidzieć. – czytamy w opisie fabuły

Warto jeszcze przypomnieć, że w czerwcu zadebiutuje u nas platforma Max. To nic innego, jak nowa “wersja” HBO Max, z dodatkowymi treściami m.in. od Discovery. Teoretycznie ma więc być “więcej i lepiej”, ale w praktyce aktualni subskrybenci będą musieli zapłacić więcej. Resztę informacji znajdziecie w tym miejscu. Na jesień ma zadebiutować również nowy serial w uniwersum Diuny!

Źródło: HBO Max