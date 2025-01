Zagrajcie w Diablo IV za darmo. Nowy sezon i sporo dobrego

Nowy sezon w Diablo IV rozpoczął się, a co za tym idzie – gracze mogą sprawdzić tytuł za darmo. Wystarczy, że posiadacie konto Battle.net.

Skoro nie trzeba nic płacić, to chyba nie zaszkodzi spróbować? Problem jest w tym, że jeśli gracie na konsoli lub wolicie po prostu korzystać wyłącznie ze Steam na PC, to nie zagracie. Nowy, darmowy i ograniczony trial sprawdzicie tylko i wyłącznie w wersji na Battle.net. Jeśli jednak Wam to nie przeszkadza, warto sprawdzić.

Diablo IV trial za darmo

Choć Diablo IV od premiery było dość mocno piętnowane, sam do tej pory czuję się ukontentowany. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z licznych problemów, z jakimi mierzyli się deweloperzy, nierzadko zmieniając te same elementy (głównie dotyczące balansu) po kilka razy. Teraz jest już zdecydowanie lepiej, czego dowodem jest 7. sezon, Sezon Wiedźm.

Wraz z nim do gry trafiły nowe zadania, umiejętności, a także mnóstwo poprawek bazowej wersji gry. Oczywiście każda klasa doczekała się kilku zmian (część znerfiono, część przeciwnie), twórcy poprawili system lootów, dostosowali rozgrywkę pod casuali czy ulepszyli Drzewo Szeptów. Słowem – sporo dobrego. Wśród tego wyróżnia się dodatkowa możliwość sprawdzenia gry za darmo.

Wystarczy tylko zalogować się na konto i pobrać tytuł z Battle.net. Możecie nie tylko sprawdzić sezonowe nowości, ale nawet wypróbować nową klasę postaci, która nadeszła do gry wraz z dodatkiem The Vessel of Hatred.

