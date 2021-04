Diablo 2 Resurrected wygląda diabelnie dobrze na kilkugodzinnej rozgrywce

Pierwsze alfa testy Diablo 2 Resurrected rozpoczną się już jutro. Tymczasem po sieci hulają świeże materiały z gameplayem z remastera.

Fanom Diablo długo przyszło czekać na powrót klasyka z 2000. Remaster został zapowiedziany w lutym podczas tegorocznej edycji imprezy BlizzCon, z wiadomych względów zwanej pieszczotliwie BlizzConline. Produkcja o podtytule Resurrected ma trafić do graczy jeszcze w tym roku, lądując na PC i konsolach. Oficjalne testy jej wersji alfa rozpoczną się w piątek. Tymczasem serwisy i streamerzy, którzy mają okazję przetestować remastera wcześniej, dzielą się z internetem zapisami gameplayu.

Materiały ze streamów opublikowały na YouTube między innymi redakcje GameSpot i GameInformer. Jeśli chodzi o pierwszy serwis, to w momencie pisania tego newsa transmisja jeszcze trwa. Dziennikarze grają od ponad trzech godzin i na razie nie mają dosyć. W sumie nie ma się co dziwić – Diablo 2 Resurrected zachwyca pod względem oprawy graficznej. Na uwagę zasługują przede wszystkim wysoki poziom detali, płynność animacji i jakość efektów specjalnych. A to na razie tylko wersja alfa.

Diablo 2 Resurrected – mody i wymagania sprzętowe

Jeśli chodzi o inne istotne wieści na temat gry, to podczas BlizzConu twórcy poinformowali, że Resurrected otrzyma pełne wsparcie dla modów. Ta wiadomość na pewno ucieszyła tych fanów klasyka, którzy lubią zaglądać w zęby darowanemu – czy raczej zakupionemu – koniowi, grzebiąc przy zawartości gry. W lutym Blizzard udostępnił ponadto wymagania sprzętowe odnowionego Diablo 2. Dla przypomnienia zamieszczamy je poniżej – w wersji minimum i rekomendowanej.

Minimalne wymagania (HD):

Procesor: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Grafika: NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 30 GB



Rekomendowane wymagania (Full HD):

Procesor: Intel Core i5-9600k / AMD Ryzen 5 2600

Grafika: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 30 GB

Biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedynie wyremontowana wersja tytułu sprzed 21 lat, a nie coś całkiem nowego, wymagania wydają się całkiem wysokie. Trochę uzasadnia to fakt, że odświeżone Diablo 2 otrzymało rozdzielczość Full HD, nowe modele i widowiskowe efekty specjalne. Oprócz tego przygotowano prawdziwą gratkę dla osób, które z nostalgią wspominają oryginał: w Resurrected będzie można w sposób płynny przełączać się między klasyczną i odnowioną wersją. Granie w tytuł o takich możliwościach wymaga mocnego sprzętu.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.