Chcecie przyjemniejszą rozgrywkę w Diablo II Resurrected? Łapcie obowiązkowy mod

Do sieci trafiła pierwsza modyfikacja do Diablo II Resurrected. Ta m.in zmniejsza grind w grze. Mod działa wyłącznie w trybie singleplayer.

Użytkownik Zander stworzył moda usprawniającego zabawę w Diablo II Resurrected. Jest to tak zwana modyfikacja tzw. Quality of Life. Do jej głównych założeń należy zwiększenie przyjemności płynącej z rozgrywki. Przede wszystkim ucieszą się fani, którzy nie lubią niekiedy przesadnego grindu, czyli powtarzanie rutynowych czynności, aby zdobyć kolejny poziom. Pełną listę nowości znajdziecie poniżej. Mod jest przeznaczony wyłącznie do trybu dla jednego gracza. Co ciekawe to pierwsza modyfikacja do odświeżonego Diablo, która ingeruje w gameplay. I zapewne nie ostatnia.

Usprawnienia w modyfikacji do Diablo II Resurrected:

Można korzystać z teleportacji w mieście;

Zwiększono wielkość stosów książek, kluczy (50), a także strzał i bełtów (500);

Do uzyskania wyższych poziomów potrzebne jest mniej doświadczenia (przyrost doświadczenia nie został zmniejszony);

Wszystkie rodzaje ekwipunku są dostępne w hazardzie;

Noga Wirta nie jest wymagana do dostania się do Sekretnego Krowiego Poziomu (potrzebny jest teraz tylko klucz i książka);

Jak wyjaśnia autor modyfikacji, w planach jest o wiele więcej zmian i usprawnień. Autor będzie chciał wprowadzić m.in. zwiększoną częstotliwość wypadania rzadkich przedmiotów, czy zmniejszyć wymagany poziom dla niektórych elementów ekwipunku.

Ostrzegamy jednak, aby korzystać z niego tylko w trybie dla jednego gracza. Twórca twierdzi, że granie będąc połączonym z internetem, powinno być bezpieczne. Używanie modyfikacji w trybie multiplayer może skutkować zablokowaniem konta. Stąd ściągnięcie moda.