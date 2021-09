Czy Blizzard uczy się na błędach? Tak wyglądają modele stworów w Diablo II: Resurrected

Dziś nastąpiła premiera Diablo II: Resurrected, czyli odświeżonej wersji legendarnej gdy Blizzarda. W sieci pojawiło się wideo, na którym zobaczyć możecie nowe modele starych przeciwników.

Diablo II: Resurrected w końcu zadebiutowało na rynku! Odświeżona wersja jednej z najważniejszych gier w historii wygląda znacznie lepiej od tego, czego moglibyśmy się spodziewać. Fani walki z siłami piekielnymi już teraz mogą uruchamiać produkcję, która ukazała się na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także Nintendo Switch.

Odświeżone Diablo II z nowymi wersjami „starych” przeciwników

W sieci pojawia się także coraz więcej ciekawych materiałów dotyczących oczekiwanej produkcji. Spośród porównań graficznych między wersjami czy różnego rodzaju gameplay’ami szczególnie warto zwrócić uwagę na materiał pokazujący z bliska nowe wersje „starych” przeciwników.

Wyraźnie da się zauważyć przywiązanie Blizzarda do detali, a zmiany widać gołym okiem. Deweloperzy najwidoczniej zrozumieli, że chęci to nie wszystko – w końcu to, co wyszło z szumnie ogłaszanego Warcraft III: Reforged okazało się jeno mizernym cieniem klasyki. Remaster został odebrany tak tragicznie, że nie dziwi chęć rekompensaty tamtej wielkiej wtopy.

Na wideo obejrzeć możemy zremasterowanych takich niemilców jak Diablo, Baal, Barbarzyńca czy nawet Krowi Król. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę świetnie – modele pełne są szczegółów, a przeciwnicy wydają się tak samo przerażający, jak lata temu.

Na szczęście styl graficzny „dwójki” w ogóle się nie zmienił – cały czas jest odpowiednio mroczny i stonowany. W przeciwieństwie do Diablo III, które nie każdemu fanowi się podobało, odświeżona wersja „dwójki” wydaje się godnym następcą kultowego pierwowzoru. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na „czwórkę”, ale… do tego zapewne jeszcze długa droga.

Tymczasem fani Blizzarda już teraz mogą cieszyć się z premiery Diablo II: Resurrected. Warto jednak uważać na dość „wątpliwe” praktyki niektórych polskich sklepów.