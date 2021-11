Jeden z internautów ma własną teorię na temat darmowej gry Amazon Prime Gaming w grudniu. Jego zdaniem będzie to Death Stranding i… ma to sens!

Szalone teorie internautów to zdecydowanie to, co lubimy najbardziej!

Death Stranding za darmo w Amazon Prime Gaming

Amazon Prime jest oficjalnie dostępne w Polsce, a co za tym idzie – darmowa dostawa, zniżki i pełen katalog wielu filmów i seriali. Graczy jednak szczególnie powinni zainteresować się Amazon Prime Gaming, czyli wliczoną w cenę subskrypcją, w ramach której co miesiąc dostajemy mnóstwo zawartości do gier i pełne wersje świetnych tytułów.

W ubiegłym miesiącu mogliśmy odebrać m.in. Star Wars Squadrons i Ghostrunner. Teraz możemy przypisać pełną edycję Control i Dragon Age: Inkwizycja oraz hit z Larą Croft. A następnie… no, być może dostaniemy coś od Kojimy.

Teoria internauty jest zaskakująco sensowna, a to dlatego, że stoją za nią istotne argumenty. Użytkownik forum Reddit o ksywce BurstIntoBlue już wcześniej przedstawiał swoje teorie, jednak mało kto go słuchał. Z czasem się potwierdziały – faktycznie dostaliśmy Control!

Teorie, które mają sens!

Redditor zakłada, że Amazon powinien szykować coś „wielkiego” w sam raz na sezon świąteczny. Dostaliśmy już wydane przez 505 Games na platformie GOG Ghostrunner i Control, więc sugerując się poniższym plakatem – pora na DS.

Problem w tym, że DS nie ma na GOG, co jednak nie oznacza, że tam się nie pojawi. Jakby tego było mało, internauta dostał ciekawego maila od platformy. Twórcy dziękują w nim graczom za przypisanie sobie Ghostrunnera do konta za pośrednictwem Prime Gaming. Scrollując na sam dół, zobaczymy trzy kafelki – październik, listopad i grudzień. W październiku dostaliśmy wspomnianego już „biegacza”, w listopadzie jest to Control, a w grudniu… mogłoby to być wspomniana produkcja od Kojimy. „GOG i 505 Games mają dla Was więcej niespodzianek w zanadrzu” – czytamy.

Brzmi to wszystko jak najbardziej sensownie, ale problem w tym, że… gra od Hideo Kojimy niekoniecznie kiedykolwiek trafi na GOG. Istotny jest w niej wciąż „aktywny” tryb multiplayer. Gdy ostatnio na platformę wleciał Hitman z wymogiem połączenia internetowego, został on usunięty, gdy okazało się, że gracze uznają to za DRM łamiący regulamin. No cóż, pozostaje nam czekać.