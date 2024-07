Amazon Prime Gaming rozdaje gry za darmo. 3 hity od dziś

Lipiec tego roku można określić mianem potężnego uderzenia od Prime Gaming. Tym razem usługa zapewniła nam masę gier na ten miesiąc, wśród których znajdziemy 3 naprawdę poważne gry — mowa o tytułach AAA, które już teraz dopiszecie do swoich kont. Wśród nich znajdziemy tegoroczną premierę, czyli grę Suicide Squad: Kill the Justice League. Jasne, nie jest to może produkcja genialna, ale za darmo… Cóż, jak to mówią, w tej cenie słodki bywa nawet i ocet. Co nam szkodzi przetestować, skoro nie musimy płacić?

Oto gry za darmo, które już dziś odbierzecie w ramach abonamentu Prime Gaming:

Gdzie aktywujecie wymienione wyżej gry? Wszystkie tytuły dodacie do swojej biblioteki na platformie Epic Games.

Zobacz też: Nowa darmowa gra na Steam – macie ostatnie godziny na odebranie!

To oczywiście nie wszystkie tytuły, jakie są dostępne za darmo w ramach abonamentu od Amazon. W aktualnie dostępnej bibliotece znajdziecie sporo innych hitów, a wśród nich m.in. genialny FPS rodem z Polski. Oto przykładowe gry, które są obecnie dostępne do odebrania bez opłat:

Call of Juarez: Bound in Blood

Wall World

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Call of Juarez

Soulstice

Genesis Noir

Źródło: Prime Gaming