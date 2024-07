Odbierajcie trzy gry za darmo, w tym niezwykle udaną polską produkcję, której nie można przegapić

Jeśli subskrybujecie usługę Amazona, zapewne wiecie, że oprócz seriali i filmów, możecie również odbierać darmowe gry oraz korzystać z solidnego rozwiązania w chmurze. Warto się skusić, bo przecież to “tylko” 50 zł rocznie, a nowe gry mogą przekonać graczy. No, niektórych.

Amazon Prime Gaming lipiec 2024 z nowymi grami do odebrania:

Pierwszy tytuł budzi chyba największe emocje, bo to polska produkcja stworzona przez Jakuba Dzwinela nawalanka utrzymana w klimacie “Nocy Oczyszczenia”, jawnie korzystająca z estetyki i rozwiązań beat-em-upów. Tytuł pozwoli nam wcielić się w samotnego wojownika, który w najmroczniejszą noc w mieście wychodzi ze swojej kryjówki, aby pokonać panoszących się na ulicach złoczyńców. To naprawdę solidna gra, oferująca świetny, wybitnie dobrze animowany system walki. Do tego wykorzystamy broń palną, a nawet znajdujące się na mapach przedmioty – zdecydowanie warto!

Cat Quest II jest z kolei kolejną częścią uwielbianej przez wielu graczy marki tytułów niezależnych. Tym razem trafimy do bogatego, otwartego i barwnego świata, a sama fabuła to “opowieść o dwóch ogoniastych królach, odbywających wspólnie wbrew własnej woli wiele odkrywającą podróż, aby odzyskać swoje trony”. Mamy elementy RPG, dużo akcji i tony eksploracji.

Do tego wszystkiego zgarniemy bez opłat także Masterplan Tycoon, czyli najmniejszą ze wszystkich wymienianych tu pozycji. Jest to coś dla entuzjastów symulatorów zarządzania oraz gier logicznych. Całość oferuje nam “minimalistyczny symulator zarządzania zasobami”. Co ciekawe, może i brzmi groźnie, ale to jedna z najbardziej przystępnych gier z tego gatunku.

Źródło: Amazon Prime Gaming