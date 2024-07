Takie prezenty to my lubimy – jednego dnia możemy odebrać już nowe gry dostępne w ramach Epic Games Store, a chwilę później Amazon rozszerza swoją subskrypcyjną ofertę! Sporo dobrego dla fanów… niepłacenia za gry.

Amazon Prime Gaming z kolejnymi nowościami

Abonament kosztuje 50 złotych rocznie, także nie jest to szczególnie duża kwota. Tym bardziej że w ramach jej uiszczania zyskujemy dostęp nie tylko do darmowych gier, ale również i do obszernej biblioteki filmów i seriali na SVOD. Co więcej, jest też darmowa dostawa i specjalne promocje w oficjalnym sklepie Amazona. Jesteśmy jednak graczami, więc skupmy się właśnie na grach.

Te są zdecydowanie warte uwagi, szczególnie jeśli ktoś bardzo lubi szczęki, kultowe RPG-i lub nieco dziwne symulatory. Od teraz możemy odebrać aż trzy nowe gry, z czego co najmniej dwie to zdecydowanie warte uwagi pozycje. Chodzi mi o Maneater i wzorowe Baldur’s Gate w wersji Enhanced Edition. YouTubers Life 2 może przemówi do części subskrybentów.

Szczególnie polecam Maneater, bo mówimy o niezwykle wyjątkowej produkcji z gatunku (samozwańczego, warto dodać) “shark-RPG”. To gra akcji z elementami RPG, w której wcielamy się w zmutowanego rekina żrącego wszystko, co stanie mu na drodze. Pomysł godny uwagi, mogący przemówić do fanów kultowych filmów i gier jak choćby tych z serii Szczęki. O Baldur’s Gate nie ma co pisać, bo wiadomo, że to absolutna klasyka. Z kolei YouTubers Life choć trochę da Wam możliwość poczucia się jak prawdziwy YouTuber.

