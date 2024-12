EA zrezygnowało z Dead Space 4. Twórcy mieli gotowy pomysł

Co powiecie na grę Dead Space 4? Czwarta odsłona popularnej marki to marzenie wielu fanów, które niestety, najpewniej się nie ziści. Okazuje się, że EA otrzymało plan od deweloperów na stworzenie tej gry, jednak nie wyraziło zainteresowania. Wszystko przez relatywnie słabą sprzedaż wydanego jakiś czas temu remake’u pierwszej odsłony.

Dead Space 4 jednak nie powstanie? Projekt schowano do szafy

Pamiętacie jeszcze serię Dead Space? Trylogia naprawdę ciekawych gier zrobiła spore zamieszanie na rynku, a zwłaszcza pierwsza i druga odsłona bardzo wyraźnie zapisały się w pamięci graczy. Chociaż markę czekało wiele lat przerwy, to nie tak dawno temu ukazał się remake oryginału. Genialnie przygotowana produkcja zachwyca grafiką i nowoczesnymi mechanikami, jednocześnie zachowując wierność w najważniejszych aspektach wobec oryginału. Niestety, entuzjazm recenzentów i części fanów nie przełożył się na sprzedaż. Ta była dość niska i to wystarczyło, aby Electronic Arts zdecydowało się na schowanie marki do szafy.

Dosłownie, bo jak donosi wccftech.com, twórcy mieli nawet gotowy pomysł na grę Dead Space 4. Ten został przedłożony wydawcy, jednak nie wyrażono zainteresowania w tworzeniu nowej części serii. Bret Robbins, Glen Schofield i Christopher Stone spróbowali dotrzeć do EA, wyrażając zainteresowanie stworzeniem takiej gry. Uznali projekt za ekscytujący, jednak EA nie podzielało tego zainteresowania.

Całkiem możliwe, że do rozmów doszło krótko po premierze remake’u, gdy słupki sprzedażowe wskazywały już na finansową porażkę. Kto wie, może temat powróci w przyszłości. Obecnie jednak nie ma szans na coś nowego w tej marce i fani muszą obejść się smakiem.

