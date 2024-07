Capcom nie dba o polskich graczy? Dead Rising Deluxe Remaster najdroższe na świecie

Wielki powrót Dead Rising jest sporym zaskoczeniem. Wygląda na to, że mówimy niemal o remake’u niż remasterze, ale i tak nie usprawiedliwia to nieproporcjonalnie wysokiej ceny w naszym kraju.

Dead Rising Deluxe Remaster najdroższe w złotówkach

Na usprawiedliwienie powiem, że gra zapowiada się naprawdę nieźle. RE Engine robi robotę, a całe wskrzeszenie kultowej serii o umarlakach prezentuje jakość faktycznie zbliżoną do remake’u, co cieszy. Nie cieszy natomiast cena. Grę wyceniono domyślnie na 50 dolarów amerykańskich, co może nie jest wyjątkowo wysokim pułapem cenowym, lecz… to remaster. Skoro Capcom posługuje się taką nomenklaturą, tak właśnie należy postrzegać tę grę.

Gra otrzymała niedawno pokaz, a wraz z nim – cenę i wymagania sprzętowe na PC. Te ostatnie znajdziecie niżej, lecz gracze na Steam i tak nie mają się z czego cieszyć. Na Reddicie jest sporo negatywnych głosów dotyczących wysokiej ceny (jak za remaster). Polscy gracze mogą czuć się poszkodowani podwójnie. Tyle ostatnio mówiło się o złym przeliczniku Valve, skrajnie wysokich cenach, a były nawet pierwsze efekty. Ba, Konami obniżyło cenę za Silent Hill 2 Remake w naszym kraju!

No ale Capcom dalej swoje, bo najwyraźniej firma nawet nie wie, że automatyczny konwerter Steam jest błędny. Dlatego też my musimy za Dead Rising Deluxe Remaster zapłacić aż 229 złotych, a wersję (zacytuję po prostu to, co napisano na Steam, bo jest przepięknie komiczne) “Dead Rising Deluxe Remaster Digital Deluxe (Pre-purchase)” za 269 zł. Patrząc na wskaźniki SteamDB, nawet podstawowa edycja gry kosztuje u nas najwięcej na świecie.

Tanio to było…

Na osłodę mamy polską wersję językową! Oczywiście tylko napisy, ale przynajmniej są – a nie, jak w przypadku serii Resident Evil, w która nie możemy zagrać nawet z kinową lokalizacją. Niemniej to chyba małe pocieszenie. Mamy nadzieję, że firma zrozumie błąd i naprawi rodzimą cenę za grę. Tym bardziej że ostatnio zaczęła interesować się rodzimym rynkiem.

Wymagania sprzętowe Dead Rising Deluxe Remaster – minimalna konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit)

Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) Procesor: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3400G

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3400G Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Zalecana konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit)

Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) Procesor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1070Ti / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070Ti / AMD Radeon RX 5700 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Szerokopasmowe połączenie internetowe Dodatkowe uwagi: Do obsługi 4K/60fps wymagana jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 lub AMD Radeon RX 6900 XT.

Źródło: Steam + SteamDB