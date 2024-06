Capcom w końcu stawia na Polaków? Firma zrobiła krok, który ucieszy graczy

Capcom być może powoli inwestuje nieco więcej zasobów w rodzimy rynek. Nie oznacza to jednak, że i Resident Evil doczeka się lokalizacji.

Uwielbiana przez graczy na całym świecie seria Resident Evil w swoich najnowszych grach skutecznie omija potrzeby polskich graczy, głównie przez brak rodzimej lokalizacji. A wystarczyłyby zwykłe napisy…

Capcom jednak pamięta o Polakach?

Japoński gigant znany jest przede wszystkim z cyklu gier o zombie. Najnowsza odsłona ma rzekomo zostać zapowiedziana jeszcze w tym roku, a już wcześniej dostaliśmy ciekawie brzmiące przecieki. Mimo wszystko polscy graczy z rezerwą podchodzą do potencjalnej produkcji. Wszystko przez to, że z góry obawiają się, iż nie będzie oferowała nawet polskich napisów. Capcom w końcu nie zapewnia ich od lat.

Inaczej jednak sytuacja wygląda z Monster Hunter, drugą niezwykle popularną serią Capcomu. W tym przypadku dostawaliśmy polskie wersje i to od premiery. Napisy w naszym języku znajdziemy w Monster Hunter World, a także późniejszym Rise. I teraz wiemy, że pojawią się także w niedawno zapowiedzianym Monster Hunter Wilds. Przynajmniej w teorii.

Wszystko przez to, że Japończycy ruszyli z oficjalnym polskim fanpage’em związanym z cyklem Monster Hunter. Na profilu pojawiać się będą informacje, zapowiedzi, materiały i inne ciekawostki związane z nadchodzącą odsłoną i resztą serii. To dobra wiadomość, bo wszystko to w polskiej wersji językowej. Sama gra zapewne też ją otrzyma.

Czołem, łowcy!



Witajcie na oficjalnym polskim profilu Monster Hunter. Obserwujcie nas, aby nie przegapić potwornie ekscytujących newsów, promocji i wydarzeń związanych z #MonsterHunter! pic.twitter.com/TMOJMRpzuY — Monster Hunter Polska (@MonsterHunterPL) June 11, 2024

Co jednak z Resident Evil i innymi produkcjami firmy? No cóż… Tutaj nic nie jest pewne. Jednak zdecydowany krok ku polskiemu rynkowi za sprawą nowego fanpage’a w teorii może przynieść więcej dobrych informacji. Zresztą, firma ostatnio otworzyła nowy zespół tłumaczy.

Źródło: Twitter