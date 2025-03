Nowy zestaw PS5 oficjalnie potwierdzony. Konsola z najlepszą grą 2024 roku

Po tak wielkim sukcesie, to było do przewidzenia, że Sony pokusi się o dalsze promowanie swojej flagowej gry z 2024 roku. Astro Bot to może i mniejszy tytuł, nie dorównujący skalą do takich projektów jak The Last of Us czy God of War. Mimo wszystko przyjemna zręcznościówka nie tylko spełniła pokładane w niej nadzieje, ale i zgarnęła mnóstwo statuetek gry roku, jak choćby główną nagrodę na gali The Game Awards 2024. Teraz, jeśli jeszcze nie macie konsoli, będziecie mogli skusić się na zestaw z grą.

Jak zresztą już wcześniej mówiono w internecie, nowy zestaw to właśnie konsola PlayStation 5 wraz z Astro Bot. Firma po zaskakująco długim milczeniu ogłoszeniu bundle’a w serwisie X.

Astro i jego statek matka razem. Ogłaszamy zestaw Astro Bot Bundle na konsolę PS5, zawierający samą konsolę i największą jak dotąd przygodę Astro. Dostępny u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie od tego tygodnia. – czytamy w poście

Można było już kupować – także w Polsce – zestawy konsoli PS5 wraz z tą grą, ale nie w formie oficjalnego pakietu. Teraz Sony oferuje konsolę w wersji PS5 Slim 1TB z napędem na płyty, cyfrowy kod na Astro Bota, kontroler DualSense, 2 podstawki do postawienia konsoli i wszystko to zamknięte w kolekcjonerskim, dedykowanym pudełku. Nie znamy polskich cen takiego wydania, ale w PlayStation Direct kosztuje ono 449,99 dolarów. Pre-ordery można składać już teraz, a wysyłka zamówień rozpocznie się 13 marca 2025 roku.

